Um trabalhador da Hansa Rostock rouba com sucesso 100.000 euros do cofre.

Na primavera de 2023, foi revelado que um empregado do clube de futebol Hansa Rostock havia furtado aproximadamente 100.000 euros de um cofre. Esta surpreendente revelação foi primeiramente trazida à tona em um relatório publicado pelo "Ostsee-Zeitung". Após investigação, ficou revelado que o perpetrador, um indivíduo de 28 anos, já havia sido condenado pelo Tribunal Local de Rostock.

De acordo com a porta-voz da Promotoria Pública de Rostock, o empregado admitiu ter furtado a quantia substancial do cofre localizado na sede do clube, através de seu representante legal. Na época do furto, o Hansa ainda estava competindo na 2ª Bundesliga. Infelizmente, o clube atualmente encontra-se em 19º lugar na 3ª divisão, tendo assegurado apenas dois pontos em seus quatro primeiros jogos.

Acesso ao cofre

A promotoria alega que os furtos ocorreram entre setembro de 2022 e maio de 2023. O empregado em questão estava em posse de uma chave do cofre. Inicialmente, o clube não respondeu ao pedido de comentário da Agência de Notícias da Alemanha.

Então, de onde veio todo esse dinheiro? De acordo com fontes do clube, o então CEO Robert Marien e sua equipe de gerenciamento não tinham conhecimento da quantia e ficaram surpresos com sua descoberta. Supunha-se que o dinheiro havia sido doado por um membro do Hansa, sem o conhecimento do conselho, e foi inicialmente armazenado no cofre. A promotoria não conseguiu verificar se esta era a única doação de um membro do clube.

Inicialmente, o Hansa optou por não apresentar queixa, confiando no culpado para devolver a quantia furtada em parcelas. No entanto, infelizmente, esse plano não se concretizou, levando o clube a apresentar queixa às autoridades. Em janeiro do ano em curso, o Tribunal Local de Rostock manteve a sentença criminal. O tribunal considerou o culpado elegível para uma pena de prisão de um ano, suspensa por um período de dois anos. O indivíduo foi instruído a devolver o dinheiro furtado.

