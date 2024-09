Um segundo indivíduo envolvido em irregularidades foi detido na Áustria.

No meio de agosto, um grupo de quatro criminosos escapou de uma instituição segura na Baixa Baviera. Pouco depois, um desses foragidos foi capturado na Áustria. Agora, é a vez de um segundo foragido que encontrou seu fim em uma área florestal próxima a Graz, de acordo com a polícia de Graz.

Durante as primeiras horas de [insira a data], um testemunha relatou ter visto outro suspeito dirigindo um carro preto. Um alerta foi emitido, já que esse indivíduo era considerado violento. A descrição do Mercedes preto e suas placas roubadas foram circuladas. O homem foi apreendido na floresta perto de Graz e está atualmente sendo detido para interrogatório sobre qualquer atividade ilegal em que possa ter participado durante sua fuga. A polícia optou por manter informações adicionais classificadas por motivos estratégicos.

Em 17 de agosto, esses quatro criminosos realizaram uma ousada fuga de um hospital distrital em Straubing. Eles conseguiram subjugar um funcionário da clínica, ameaçando sua vida, para abrir um portão. Eles foram identificados como altamente perigosos e são procurados em todo o mundo por crimes relacionados a propriedade e narcóticos.

No final de agosto, as autoridades realizaram buscas em dois apartamentos situados na Renânia do Norte-Vestfália, com o objetivo de localizar um dos foragidos. Os endereços em Witten, distrito de Ennepe-Ruhr, foram identificados como potenciais pistas em sua investigação sobre os contatos do passado dos homens. Infelizmente, o foragido não foi encontrado nessas instalações.

Após a captura do primeiro foragido, os três criminosos restantes ainda estavam à solta, representando uma ameaça significativa devido à sua participação em crimes graves. A notícia de sua fuga e a investigação subsequente de suas atividades causaram uma onda de preocupação entre as comunidades locais.

Apesar dos esforços de busca extensos, a cena do crime perto de Graz revelou que o segundo foragido havia encontrado um fim violento, indicando o perigo que esses criminosos representavam até mesmo durante sua fuga.

