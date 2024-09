- Um segundo cidadão da Baviera foi preso na Áustria por supostos crimes.

Após a fuga de quatro criminosos de uma instalação selada na Baviera, um quinto suspeito foi apreendido na Áustria. O primeiro dos quatro homens foi capturado no estado austríaco de Estíria em agosto. Em uma quarta-feira à noite, a fuga de outro bandido também terminou em Estíria, segundo as autoridades estirianas.

O indivíduo foi preso em uma área florestal próxima a Graz. Mais cedo no mesmo dia, uma testemunha havia relatado a presença de outro fugitivo em um carro preto, o que levou a uma busca extensiva pelo criminoso violento. O preso está atualmente detido e será interrogado sobre potenciais crimes cometidos durante sua fuga. Não foram reveladas mais informações devido a considerações táticas da lei.

Fuga no meio de agosto

Quatro criminosos haviam escapado de forma ousada do hospital distrital de Straubing em 17 de agosto. Ao subjugar um funcionário do hospital e ameaçar sua vida, eles conseguiram abrir um portão. Dado seu histórico de crimes contra a propriedade e violações de drogas, eles eram considerados perigosos e estavam sendo mantidos no BKH sob custódia protetora.

No final de agosto, investigadores vasculharam dois apartamentos na Renânia do Norte-Vestfália em busca de um dos fugitivos. A investigação de potenciais ligações dentro de seus associados levou a polícia aos endereços em Witten (distrito de Ennepe-Ruhr), mas o procurado não foi encontrado.

