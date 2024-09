Um rico empresário francês acumula uma incrível soma de 17 mil milhões de dólares devido à estratégia de revitalização econômica da China.

Bernard Arnault não é o único vencedor neste cenário. As ações da China e de Hong Kong estão prestes a registrar seu melhor desempenho semanal em 16 anos, segundo a Reuters, após as surpresas estímulos e fortes declarações do governo chinês.

Arnault, CEO da LVMH, começou a quinta-feira tendo perdido mais riqueza neste ano do que qualquer outro bilionário, com sua fortuna caindo em $24 bilhões devido a uma queda no mercado de bens de luxo, de acordo com o índice Bloomberg Billionaires. No entanto, sua fortuna aumentou em $17 bilhões para $201 bilhões até o final do dia, de acordo com o índice, marcando seu terceiro maior aumento diário. Isso ocorreu após as ações da LVMH subirem quase 10% em Paris, impulsionadas pelo otimismo de que a liderança chinesa teria sucesso em reviver a economia, o que poderia reacender a demanda por bens de luxo.

A LVMH anunciou em julho que as vendas haviam caído em 10% na primeira metade deste ano em sua região asiática em comparação com 2023. Este mercado, que representou 31% da receita total no ano passado, é predominantemente controlado pela China.

A economia chinesa em dificuldades vinha impactando várias marcas ocidentais. O país enfrenta vários desafios, incluindo despesa do consumidor fraco e uma persistente queda no setor imobiliário, bem como uma crise de dívida crescente em governos locais.

Por meses, economistas vinham pressionando os oficiais chineses a tomar medidas mais drásticas para impulsionar as perspectivas decrescentes da segunda maior economia do mundo, que corria o risco de não atingir sua própria meta de crescimento de 5%. Neste semana, parece que eles estão respondendo a esses apelos.

"Pequim parece determinado a liberar suas armas de estímulo em rápida sucessão", escreveram analistas do banco de investimento Nomura em uma nota de pesquisa na quinta-feira. "O reconhecimento de Pequim da situação grave da economia e o fracasso de uma abordagem gradual deve ser visto positivamente pelos mercados."

De fato, até sexta-feira, as ações da China e de Hong Kong estão a caminho de registrar sua melhor semana desde 2008. O índice Hang Seng de Hong Kong aumentou mais de 12% até agora nesta semana, enquanto o índice CSI300 da China continental ganhou mais de 15%.

Os investidores comemoraram a notícia de que o Politburo de 24 membros da China, um corpo de tomada de decisão superior, havia dedicado sua reunião mensal de setembro a questões econômicas, desviando-se de sua atenção habitual.

Presidido por Xi Jinping, os oficiais prometeram aumentar as "políticas fiscais e monetárias contra-ciclicas" para ajudar os cidadãos de baixa e média renda e melhorar o setor imobiliário em declínio, que está em contração há quatro anos.

O anúncio veio dois dias após Pan Gongsheng, governador do Banco Popular da China (PBOC), ter anunciado um pacote de medidas para apoiar as empresas reduzindo uma de suas taxas de juros principais e diminuindo a quantidade de caixa que os bancos são obrigados a segurar em reserva, liberando fundos para empréstimos.

A taxa de recompra de sete dias foi reduzida de 1,7% para 1,5%. O PBOC também reduziu a taxa de reserva obrigatória dos bancos em meio ponto percentual, liberando cerca de 1 trilhão de yuans ($142 bilhões) para novos empréstimos.

Pan também anunciou cortes nas hipotecas existentes e reduziu o pagamento mínimo inicial de hipoteca de 25% para 15% para compradores de segunda casa para apoiar o setor imobiliário em declínio, que muitos economistas acreditam ser a raiz dos muitos problemas econômicos da China.

No entanto, especialistas alertaram os investidores para ficarem cautelosos, já que os oficiais ainda devem elaborar estratégias para estabilizar o setor imobiliário, que outrora representava até 30% da atividade econômica. Começou a arrefecer em 2019 e atingiu um fundo profundo cerca de dois anos depois, após uma intervenção governamental em empresas de desenvolvimento.

As ações de estímulo e as fortes declarações do governo chinês levaram as ações da China e de Hong Kong a registrar seu melhor desempenho semanal em 16 anos, potencialmente beneficiando várias empresas que operam nessas regiões. Bernardo Arnault, CEO da LVMH, viu sua fortuna aumentar em $17 bilhões devido ao otimismo em torno do renascimento econômico da China, que poderia reacender a demanda por bens de luxo.

