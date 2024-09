Um rico coleccionador de moedas proibiu a venda de sua coleção de moedas preciosas por um século.

Em uma terça-feira, cerca de um ano após o término de um decreto centenário, o primeiro lote da coleção pessoal de 20.000 moedas de Bruun foi leiloado em Copenhague. Após aproximadamente oito horas de lances competitivos, os primeiros 286 lotes foram vendidos por um total impressionante de 14,82 milhões de euros (16,5 milhões de dólares).

Serão necessárias várias vendas adicionais para esgotar completamente os fundos de Bruun, mas quando isso acontecer, será a coleção de moedas internacionais mais cara já vendida, de acordo com a Stack's Bowers, a prestigiada casa de leilões e comércio de moedas raras que está supervisionando as vendas. A renomada coleção L.E. Bruun foi assegurada por uma quantia astronômica de 500 milhões de coroas dinamarquesas, o que equivale a cerca de 72,5 milhões de dólares.

A casa de leilões anunciou que se trata da coleção de moedas do mundo mais valiosa já colocada à venda. Em um comunicado à imprensa após o leilão de terça-feira, o presidente da Stack's Bowers Galleries, Brian Kendrella, descreveu-o como "um evento verdadeiramente épico para o mercado global de moedas".

A localização desta coleção de numismata ao longo do século passado foi um segredo conhecido apenas por poucos. No entanto, Bruun acreditava em ocultar sua riqueza por uma nobre causa; após testemunhar a devastação da Primeira Guerra Mundial, ele temia que a Coleção Real de Moedas e Medalhas da Dinamarca pudesse ser vítima de bombardeios ou saques, conforme detalhado pela casa de leilões.

Bruun começou a colecionar moedas ainda criança, em 1859, quando seu tio faleceu e lhe deixou uma parte de suas moedas, de acordo com o catálogo de vendas. Com o espírito empreendedor de um filho de hospedeiros e proprietários de terras, ele percebeu que a herança de sua família havia sido desperdiçada, deixando-o endividado. Ele pegou dinheiro emprestado para um negócio de manteiga e mais tarde fez fortuna com vendas e exportações. Com sua riqueza, ele se tornou um colecionador voraz de moedas e um dos co-fundadores da Sociedade Numismática Dinamarquesa em 1885.

Em uma entrevista a uma revista dinamarquesa, ele afirmou que "o encanto da coleção de moedas é que, quando você está chateado ou preocupado, você recorre às suas moedas em busca de consolo. Estudá-las novamente e novamente ajuda a aliviar suas preocupações". Ele acrescentou ainda que "aqueles que se concentram apenas em seus negócios cometem um grande erro. Eu, por exemplo, nunca poderia imaginar dedicar minha vida inteira à manteiga até o dia da minha morte".

O leilão de terça-feira apresentou moedas de ouro e prata da Dinamarca, Noruega e Suécia, que vão do final do século 15 até os últimos anos de Bruun. A peça principal foi uma moeda de ouro datada de 1496, um nobre do rei Hans, que se acredita ser a moeda de ouro mais antiga da Escandinávia, de acordo com o catálogo. A moeda superou as estimativas da casa de leilões e foi arrematada por um valor surpreendente de 1,2 milhão de euros (1,34 milhão de dólares), batendo o recorde mundial para uma moeda escandinava em um leilão, conforme revelado pela Stack's Bowers Galleries.

Matt Orsini, diretor de numismática mundial e antiga da Stack's Bowers Galleries, expressou seu carinho pela moeda de ouro de 1496 do nobre do rei Hans em um comunicado à imprensa antes do primeiro leilão. Ele afirmou que "não só é a primeira moeda de ouro

