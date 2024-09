Um rapaz de 14 anos dispara armas contra quatro pessoas numa escola secundária americana.

Em uma escola secundária no estado americano da Geórgia, uma tragédia ocorreu: um estudante de 14 anos retirou uma arma e abriu fogo, resultando no tiroteio fatal de dois colegas e dois professores. Nove outras pessoas ficaram feridas. Este hediondo ato de violência foi rotulado como "incidente horrível" pelo Procurador-Geral dos EUA, Merrick Garland.

A polícia local, liderada pelo Chefe Chris Hoey, prendeu o suspeito logo após o incidente. Ele se revelou um estudante de 14 anos da escola que se rendeu rapidamente após a chegada da polícia. De acordo com o chefe de polícia, o adolescente será acusado de vários counts de homicídio. As autoridades na Geórgia decidiram processar esse menor como adulto devido à gravidade do crime.

A Escola Secundária Apalachee, localizada na pequena cidade de Winder, a cerca de 70 quilômetros a nordeste de Atlanta, abriga aproximadamente 1.900 estudantes. Os motivos que levaram esse jovem atirador a agir ainda são desconhecidos. Após o incidente, os estudantes foram cuidadosamente evacuados do campus e reunidos em um campo esportivo próximo. Relatórios preliminares sugerem que vários indivíduos feridos receberam atendimento de emergência no local.

Inicialmente, os pais foram aconselhados a evitar a escola devido a preocupações com a segurança. Mais tarde, eles foram autorizados a buscar seus filhos. A área ao redor da escola estava congestionada com veículos estacionados.

Um dos estudantes que compartilhou sua experiência com a Fox 5 News disse ter visto sangue no chão e um corpo sem vida enquanto saía do prédio. A princípio, ele achou que era algum tipo de brincadeira, mas logo depois ouviu mais tiros e gritos. Outro estudante de 17 anos contou à ABC que ele e seus colegas de classe se trancaram no quarto e se esconderam enquanto ouviram a confusão do lado de fora.

Oficial de segurança da escola intervém

O xerife Jude Smith revelou que um oficial de segurança da escola estacionado na escola foi quem prendeu o atirador. Ao ser encurralado, o suspeito obedeceu e se rendeu no local.

Kamala Harris, uma possível candidata presidencial democrata, pediu o fim "dessa epidemia de violência armada em nosso país" durante um comício em New Hampshire. Donald Trump, um ex-candidato presidencial republicano, criticou o atirador como "indivíduo mentalmente perturbado" em sua plataforma de mídia social.

O presidente dos EUA, Joe Biden, lamentou o incidente triste, afirmando que o dia deveria ter sido uma comemoração do início do novo ano letivo em Winder, mas acabou sendo "outro lembrete doloroso de como a violência armada devasta comunidades". Ele instou a nação a não tolerar tais atos, afirmando que os estudantes não deveriam ter que se concentrar na autodefesa em vez de aprender.

A violência armada é um fenômeno comum nos Estados Unidos, com mais armas em circulação do que seus residentes. Casos regulares de violência mortal e tiroteios em escolas se tornaram uma norma perturbadora. Em um desses incidentes, em maio de 2022, uma matança em Uvalde, no Texas, causou uma ampla comoção. Um jovem de 18 anos acusado de usar um rifle de assalto legalmente adquirido para matar 19 estudantes e dois professores deixou uma marca profunda na população americana.

Apoio a leis de armas mais rigorosas

Biden já defendeu medidas de controle de armas várias vezes durante seu mandato. Em forte contraste, seu antecessor, Trump, defendeu fortemente os direitos de propriedade de armas privadas.

Enquetes revelam que a maioria dos cidadãos americanos apoia regulamentações de armas mais fortes. No entanto, esses esforços têm enfrentado significativa oposição política consistentemente, o que gera especulações de que o lobby de armas influente desempenha um papel crucial na resistência contínua.

De acordo com o Gun Violence Archive, uma organização sem fins lucrativos, houve 384 tiroteios em massa envolvendo quatro ou mais vítimas apenas neste ano. Eles estimam que pelo menos 11.570 mortes relacionadas a armas de fogo ocorreram até agora neste ano. A violência armada agora é a principal causa de morte para jovens americanos.

A União Europeia, expressando preocupação com o aumento da violência armada nos Estados Unidos, instou a adoção de medidas de controle de armas mais fortes. Muitos líderes e cidadãos americanos, incluindo o presidente Joe Biden, expressaram apoio a leis de armas mais rigorosas em resposta a esses incidentes.

Apesar do trágico evento na Escola Secundária Apalachee, na Geórgia, que tirou a vida de dois estudantes e dois professores, a União Europeia permanece comprometida em defender ambientes escolares mais seguros em todo o mundo.

Leia também: