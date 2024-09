Um poderoso incêndio florestal na Califórnia parecia uma explosão de uma perspectiva aérea <unk> aqui está a situação atual.

Na segunda-feira, nuvens piroclásticas intensas, comumente conhecidas como "nuvens de fogo", explodiram acima das chamas, coincidindo com o momento em que um satélite meteorológico de alta resolução estava monitorando a Terra a partir de vários quilômetros de altura.

Essas nuvens piroclásticas surgem sobre fontes de calor intensas, como incêndios florestais ou erupções vulcânicas. O ar acima da fonte de calor é rapidamente e caoticamente empurrado para cima, fazendo com que a umidade no ar resfrie e se condense, formando as nuvens.

No entanto, as nuvens piroclásticas geralmente absorvem grandes quantidades de fumaça e cinzas dos incêndios que as geram, tornando-as consideravelmente mais escuras do que as nuvens brancas e fofas comuns.

Foi exatamente isso que o satélite Landsat-8, um projeto colaborativo de coleta de dados entre a NASA e o Serviço Geológico dos Estados Unidos, observou na segunda-feira.

Nuvens piroclásticas imensas se ergueram sobre o Incêndio da Linha, ejectando grandes quantidades de fumaça e cinzas para a atmosfera. A imagem do satélite apresentou essas nuvens como mais parecidas com couve-flor suja ou bolas de algodão usadas, em comparação com as nuvens brancas e fofas localizadas a leste do incêndio.

As nuvens piroclásticas também estavam cercadas por fumaça com uma tonalidade marrom clara ou bege na imagem do satélite.

Mais tarde no dia, as nuvens piroclásticas do Incêndio da Linha se transformaram em nuvens pirocumulonimbus, gerando raios e chuva, como relatado pela NASA.

Embora a chuva resultante de uma tempestade como essa possa ajudar nos esforços de combate a incêndios, ventos poderosos de tempestade e novos raios em áreas mais secas carregam o risco de iniciar novos incêndios.

A previsão do tempo para a terça-feira previa uma mistura de chuva e fumaça devido à transformação das nuvens piroclásticas em nuvens pirocumulonimbus, como observado pela NASA. Essas nuvens geralmente absorvem cinzas e fumaça, tornando as condições climáticas bastante desfavoráveis.

À medida que o Incêndio da Linha continua a gerar calor intenso, as nuvens piroclásticas acima dele continuam a escurecer, afetando significativamente o clima local.

Leia também: