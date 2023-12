Um momento de silêncio no primeiro desfile da Chanel sem Karl Lagerfeld

O desfile outono-inverno 2019, que contou com a presença de nomes como Anna Wintour, Kristen Stewart, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Monica Bellucci, começou com um minuto de silêncio. Depois, a voz de Lagerfeld ecoou pelo recinto, falando sobre como renovou a desejabilidade da Chanel e partilhando as primeiras memórias do seu tempo na marca.

Um cartão ilustrado deixado em cada lugar do desfile apresentava um desenho de Lagerfeld com a fundadora da Chanel, Coco Chanel, com as palavras "The beat goes on..." escritas por cima das suas cabeças.

Lagerfeld, que morreu a 19 de fevereiro com 85 anos, era diretor artístico da Chanel desde 1983, quando o CEO Alain Wertheimer lhe deu "carta branca" para reinventar a marca.

"Graças ao seu génio criativo, generosidade e intuição excecional, Karl Lagerfeld estava à frente do seu tempo, o que contribuiu amplamente para o sucesso da Casa Chanel em todo o mundo", declarou Wertheimer num comunicado após a sua morte.

Um grande final

A cenografia do desfile transportou os convidados do Grand Palais, em Paris, para uma aldeia alpina, com casas cobertas de neve, tendo como pano de fundo os picos das montanhas, no que poderá ter sido um aceno às raízes alemãs de Lagerfeld.

A coleção foi desenhada em colaboração com a sucessora de Lagerfeld, Virginie Viard, directora do Fashion Creation Studio da Chanel e braço direito de Lagerfeld durante mais de 30 anos.

As modelos, incluindo as favoritas de Lagerfeld, Cara Delevingne e Kaia Gerber, mostraram um desfile de assinaturas da marca, com muitos tweeds arrebatados, estampados houndstooth numa variedade de cores e acessórios de pérolas.

A silhueta predominante foi a oversized, com calças largas, casacos compridos, casacos de puffer e lapelas dramáticas, complementadas com botas de inverno felpudas. No meio da paleta de cores maioritariamente escuras, havia uma série de delicados looks totalmente brancos, incluindo uma minissaia de penas desfilada por Penelope Cruz.

A Chanel de Karl Lagerfeld

O desfile culminou com uma longa e chorosa ovação de pé, enquanto as modelos desciam a passerelle ao som de "Heroes" de David Bowie. Ninguém saiu dos bastidores para fazer uma vénia final.

Recordar um líder perdido

As outras marcas de luxo de Lagerfeld também prestaram homenagem ao estilista nas últimas semanas. Na Semana da Moda de Milão, a Fendi, a marca italiana onde Lagerfeld foi diretor artístico durante 54 anos, encerrou o seu desfile de outono-inverno 2019 com um segmento do documentário de 2013 "Karl Lagerfeld Sketches His Life", no qual esboçou e descreveu o que vestiu no seu primeiro dia na marca.

A Chloé, a casa francesa que dirigiu entre 1963 e 1983, e novamente entre 1992 e 1997, ofereceu aos convidados postais com imagens e citações do período de Lagerfeld.

"A sua alegre captura do espírito da mulher Chloé é eternamente apreciada por nós e por todos os que sentiram a liberdade e a beleza de usar as suas roupas", lê-se nas notas do desfile.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com