- Um jovem destrói um navio antigo de 3500 anos, o museu mantém a compostura.

Durante uma viagem ao museu de Haifa, na Israel, uma criança de apenas 4 anos fez o que as crianças às vezes fazem - causou um acidente. Infelizmente, desta vez, isso envolveu danificar uma exposição antiga que estava lá há séculos. Em vez de chamar a polícia, o museu decidiu convidar a criança para outra visita.

Inbal Rivlin, diretora do museu, explicou à agência de notícias DPA: "Normalmente, quando as exposições são danificadas intencionalmente, lidamos com isso severamente, muitas vezes envolvendo a polícia. Mas este não foi esse tipo de incidente. Um pequeno acidente aconteceu com uma peça frágil devido à curiosidade de um visitante jovem."

A criança e sua família concordaram em visitar o museu novamente neste fim de semana para uma visita, onde poderão ver o artefato restaurado. De acordo com Rivlin, a visita ajudará a processar a situação de forma positiva. O museu não compartilhou mais detalhes sobre o incidente.

O artefato, de acordo com a declaração do museu, remonta à Idade do Bronze Médio, por volta de 2200 a 1500 a.C., o que o torna mais de 3500 anos velho. Rivlin acrescentou: "Enquanto encontramos arte-fatos semelhantes em escavações, a maioria deles estava quebrada ou incompleta. Este estava intacto e foi uma descoberta e tanto devido ao seu tamanho."

O museu tem uma política de tornar os artefatos arqueológicos acessíveis ao público e costuma exibi-los sem nenhuma barreira ou paredes de vidro. "Achamos que há um encanto especial em experimentar uma descoberta antiga sem nenhum obstáculo", disse Rivlin, confirmando que essa política permanecerá no lugar.

Apesar da política do museu de exibir artefatos sem barreiras, isso levou a uma situação única em que um visitante jovem danificou acidentalmente um artefato raro. Apesar de ter mais de 3500 anos e ser muito valioso, o museu escolheu não envolver a polícia e, em vez disso, optou por uma abordagem mais educacional, convidando a criança para outra visita.

