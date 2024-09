- Um jovem causa a morte de quatro pessoas numa instituição de ensino americana.

Um adolescente de 14 anos puxou o gatilho em uma escola da Geórgia, deixando pelo menos quatro pessoas mortas em seu rastro. Entre as vítimas estavam dois estudantes e dois educadores, de acordo com Chris Hosey da unidade local de investigação. O aftermath deste incidente horrível em Winder, perto de Atlanta, viu nove outras pessoas feridas.

O atirador foi identificado como um estudante da Apalachee High School. Ele foi rapidamente detido pelas autoridades e interrogado pela polícia. Nenhum motivo específico para o ato foi revelado pelas autoridades.

Em uma declaração comovente, o xerife do condado de Barrow, Jud Smith, declarou: "O amor triunfará sobre esta escuridão." Enfatizando que o ódio não prevalecerá em sua comunidade, ele descreveu o incidente que ocorreu em uma manhã de quarta-feira como uma manifestação do mal.

O adolescente alvo foi subjugado por um oficial da escola, que presumivelmente sentiu um confronto iminente. Em vez de entrar em uma briga, o adolescente se deitou no chão e se rendeu. Reinforços adicionais chegaram ao local, ajudando na situação. As autoridades revelaram que o suspeito de 14 anos seria acusado de homicídio e tratado como adulto.

Um colega de classe do atirador o descreveu como reservado. "Ele ficava muito consigo mesmo", relatou a CNN. A ausência nas aulas era um padrão recorrente para ele. Outro aluno compartilhou: "Havia ecos de gritos." Inicialmente, ela descartou o barulho, mas ele inexoravelmente ficou mais alto.

Após o incidente, os alunos da escola alta procuraram refúgio em suas salas de aula e depois se reuniram no estádio de futebol da escola.

Com uma multiplicidade de perguntas sem resposta pairando, as escolas dentro do distrito foram ordenadas a permanecer fechadas até o final da semana pela autoridade responsável.

Antes do evento assustador, supostamente foram feitos telefonemas ameaçadores. As autoridades recusaram-se a validar essas alegações sob pedido. De acordo com o xerife Smith, não há nenhuma conexão pessoal aparente entre o atirador e as vítimas.

Tiros dentro de casa são uma triste constante na vida cotidiana americana. Armas de fogo são facilmente obtidas e abundantes. Incidentes de violência, especialmente em uma escala maior, como os em escolas, supermercados, boates ou locais lotados, frequentemente provocam debates sobre o controle mais rigoroso das armas. No entanto, isso ainda não rendeu resultados significativos.

Em uma mensagem, o presidente dos EUA, Joe Biden, e sua esposa, Jill, disseram: "Os estudantes de todo o país agora estão aprendendo a se esconder e se abrigar em vez de aprender a ler e escrever. Isso não deve mais ser considerado a norma." Biden repetiu seu chamado por uma proibição de armas de assalto.

Da mesma forma, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, expressou seus sentimentos. "A noção de que, neste país, os Estados Unidos da América, os pais são forçados a viver em constante medo, questionando se seu filho sobreviverá ao dia letivo, é dolorosamente absurda", lamentou Harris.

Trump, o oponente republicano de Harris, postou no Truth Social, sua plataforma on-line: "Essas crianças inocentes foram cruelmente roubadas de nós por um louco desvairado." O oitavilhão Trump está desafiando Harris nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

De acordo com a organização sem fins lucrativos Gun Violence Archive, mais de 11.500 pessoas morreram em violência relacionada a armas nos EUA neste ano, sem contar suicídios.

O incidente trágico na Apalachee High School foi classificado como um crime, com o suspeito de 14 anos enfrentando acusações de homicídio. O incidente gerou uma onda de perguntas e discussões acaloradas sobre o controle de armas nos Estados Unidos, dadas as altas taxas de mortes relacionadas a armas anualmente.

