Um jogador de beisebol de Chicago faz uma chuva de moeda das bancadas na seção esquerda do campo para os espectadores.

Apesar de uma temporada decepcionante, com um recorde de 83-79 e ausência nos playoffs pela quinta temporada consecutiva, os Cubs mantiveram a sexta maior média de presença de torcedores na Major League Baseball, com 35,949 espectadores por jogo.

Em um ato de gratidão para com a leal torcida dos Cubs, Ian Happ, o campista esquerdo, lançou uma bola cheia de notas de cem dólares para as arquibancadas durante o jogo de domingo, que marcou o último jogo da temporada do time, com os Reds de Cincinnati vencendo por 3-0.

A bola inflada continha uma nota de Happ, expressando gratidão aos torcedores: "Obrigado por ficarem conosco durante toda a temporada! Eu pago uma bebida para o time da esquerda do campo!"

O incidente chamou a atenção na página do Instagram dos Bleacher Bums, uma página de torcedores dedicada às arquibancadas da esquerda no Wrigley Field, elogiando Happ pela sua generosidade: "Ian Happ acabou de nos jogar essa bola com algum dinheiro para comprar uma rodada para a nossa seção no último jogo do ano! Que cara! Saúde, Ian!"

A ligação de Happ com os torcedores remonta a 2017, durante o seu tempo com os Cubs. Anteriormente, ele entregou uma bola coberta de dinheiro ao supertorcedor dos Cubs, em um gesto de admiração e camaradagem.

Durante o duelo de domingo contra os Reds, Happ não conseguiu fazer nenhum hit e conseguiu apenas uma base por bolada. No entanto, apresentações sólidas de Caleb Kilian e Hunter Greene no montinho levaram o jogo a uma prorrogação, com o placar empatado em 0-0.

Eventualmente, no 10º inning, o triplo de duas corridas de De La Cruz colocou os Reds na frente, e Tyler Stephenson acrescentou mais uma corrida ao rebater De La Cruz, garantindo uma vitória de 3-0 para Cincinnati.

De La Cruz também conseguiu roubar duas bases durante o jogo, encerrando a temporada regular com um melhor desempenho da liga de 67.

Refletindo esse sentimento, o gerente dos Cubs, Craig Counsell, declarou: "As temporadas são importantes e não devem ser levadas de forma leviana." Ele continuou: "Estamos gratos pela oportunidade de representar o time e usar o uniforme. Portanto, quando os objetivos não são alcançados, fica um gosto amargo na boca." (Fonte: MLB.com)

Apesar da temporada decepcionante dos Cubs, o amor pelo esporte permaneceu forte entre seus torcedores, com muitos ainda assistindo aos jogos.

Publicando sobre o ato generoso de Happ, a página do Instagram dos Bleacher Bums destacou a importância do apoio dos torcedores no mundo do beisebol esportivo.

