Nos Alpes Italianos, uma mulher idosa de 89 anos sai para catar cogumelos e acaba se perdendo. Passando dias sozinha, ela recorre a beber de lagoas e faz uma amizade improvável com uma raposa. Mesmo com costelas quebradas, ela mantém o ânimo alto e faz piadas quando é encontrada pelas equipes de resgate.

Um jornal local, o "Corriere della Sera", relatou que a mulher se chama Giuseppina Bardelli, que havia saído para catar cogumelos com seu filho Sergio. Infelizmente, eles se separaram durante a busca. O jornal afirmou que, apesar de seu vasto conhecimento da área, devido a ter morado lá por mais de 40 anos, Bardelli acabou se perdendo.

A família dela contou que Bardelli teve um desmaio, o que a fez cair em um barranco de 6 metros, causando costelas quebradas e perfuração no pulmão. Embora tenha ficado inconsciente por um breve período, ela conseguiu alertar seu outro filho, Robert, que então entrou em contato com os serviços de emergência. Uma operação de busca em grande escala foi iniciada, envolvendo bombeiros, proteção civil, cães de busca, drones e helicópteros.

As experiências passadas de Bardelli com o Clube Alpino Italiano provavelmente tiveram um papel significativo em sua sobrevivência. Seu segundo filho, Robert, contou ao jornal que sua mãe passou a maior parte de sua vida, especialmente sua juventude, nas montanhas. Ela complementou sua ingestão de água bebendo de poças e usou plantas como cama improvisada.

A mulher de 89 anos chegou a ter uma raposa selvagem como companhia, que a visitava com frequência durante sua provação. Bardelli mantinha sua fé viva ao rezar o terço à noite, ansiosamente sabendo que cada dia poderia ser seu último.

Quatro dias depois do início da operação de busca, as equipes encontraram a mulher idosa presa em um barranco profundo, cercada por vegetação alta, o que tornava difícil para qualquer uma das partes notar a outra. De acordo com Silvio Rizzelli, líder da equipe de busca de 50 pessoas, Bardelli parecia cansada, mas permaneceu mentalmente clara. "Ela nos contou sua história, descrevendo sua provação", relatou Rizzelli ao jornal britânico "The Times".

Quando um paramédico tentou colocar uma tipoia em seu pescoço, Bardelli fez uma piada. "Agora você está tentando me matar", ela supostamente disse.

A mulher de 89 anos estava muito abalada, mas estável, e precisou de vários dias de convalescença antes de poder ser alta do hospital. Seu filho aliviado, Robert, falou ao "Corriere della Sera", expressando sua gratidão por sua mãe ter sobrevivido a essa provação. "Foi além da descrição. Quando vi os Carabinieri se aproximando de mim, soube que algo não estava certo. Quando eles compartilharam as notícias encorajadoras, a alegria inundou meu coração".

