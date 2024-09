Um indivíduo encontra um final trágico durante uma corrida de prova de montanha-russa antes da celebração do Oktoberfest.

A poucos dias do início do Oktoberfest de Munique, uma tragédia devastadora atingiu o local do festival. Um trabalhador de construção de 20 anos sofreu um acidente fatal, sendo atingido por um gondola de montanha-russa em alta velocidade durante um teste na Theresienwiese. Segundo o corpo de bombeiros de Munique, o trabalhador sofreu ferimentos graves e ficou preso embaixo das trilhas da montanha-russa.

Os serviços de emergência chegaram rapidamente, prestando os primeiros socorros, mas o jovem teve que ser reanimado na ambulância antes de ser levado para o hospital, ainda recebendo compressões no peito. Infelizmente, ele não sobreviveu, confirmou o corpo de bombeiros.

Uma equipe de apoio em crise foi imediatamente enviada para ajudar os funcionários do brinquedo a lidar com o choque. A polícia está investigando o incidente, tentando determinar a razão pela qual o trabalhador estava perto das trilhas.

Yvonne Heckl, porta-voz dos showmen da Wiesn, expressou sua tristeza. "Estamos todos chocados, é uma notícia horrível, uma tragédia terrível que afeta a família, o operador, todos envolvidos", ela expressou. "Somos como uma grande família do Oktoberfest", ela acrescentou, estendendo suas condolências aos familiares e aos outros afetados.

Peter Bausch, presidente da associação de showmen, ecoou seus sentimentos. "É um acidente trágico, perder uma jovem vida, isso é o pior que pode acontecer", ele declarou. Heckl enfatizou as preparações minuciosas e os padrões de segurança elevados em vigor para o Oktoberfest. "Temos os padrões de segurança mais altos, mas não existe segurança completa, não podemos nos iludir", ela disse.

Antes do festival começar, os brinquedos são inspecionados minuciosamente, incluindo verificações regulares pela equipe do TÜV.

No ano passado, apesar de alguns acidentes menores, o Oktoberfest terminou sem incidentes graves. No primeiro dia de 2021, um trem rolou ligeiramente para trás em um trem estacionário em uma montanha-russa diferente, causando ferimentos em alguns passageiros. No ano anterior, nove pessoas ficaram levemente feridas quando dois carros de montanha-russa colidiram.

A montanha-russa "Höllenblitz", operada pela família Ottens, é a maior montanha-russa interna itinerante do mundo. Este ano, espera-se que mais de seis milhões de visitantes assistam ao evento de 18 dias, que começará em 21 de setembro e terminará em 6 de outubro. Os trabalhos de construção para o Oktoberfest começaram em julho.

A notícia da morte do trabalhador é verdadeiramente infeliz e deixou todos os envolvidos no Oktoberfest de luto. Apesar dos padrões de segurança elevados em vigor, incidentes infelizes como esse servem como um lembrete de que a segurança completa não pode ser garantida.

