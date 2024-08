Um indivíduo em Siegen ataca cinco passageiros num autocarro com uma faca.

Durante uma viagem de ônibus a caminho do festival da cidade de Siegen, ocorreu um incidente inesperado. De acordo com os relatórios da polícia de Siegen-Wittgenstein, uma mulher ficou violenta e atacou outros passageiros com uma faca. As autoridades confirmaram que três indivíduos estão em estado grave, outro está gravemente ferido e um quarto escapou ileso com ferimentos leves.

O incidente ocorreu às 19h40, em um ônibus que passava por Siegen-Eiserfeld, de acordo com a polícia de Dortmund. O ônibus, lotado com aproximadamente 40 passageiros, estava aparentemente a caminho do festival da cidade em Siegen quando a mulher começou a atacar seus companheiros de viagem com uma faca. A resposta rápida das autoridades levou à prisão da suspeita de 32 anos no local.

Atualmente, não há indicação de motivação terrorista por trás do ataque. A situação é considerada segura para o público. O "Siegener Zeitung" relatou ter descoberto evidências sugerindo que a atacante pode ter estado sob a influência de álcool e/or drogas.

A investigação está em andamento. O local do crime está isolado e a polícia está coletando cuidadosamente evidências e entrevistando testemunhas. As autoridades também enfatizam que os cidadãos devem evitar espalhar informações falsas em plataformas digitais e convencionais, especialmente qualquer especulação que ligue o incidente a um possível ataque terrorista.

