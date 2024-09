Um indivíduo de origem russa instiga a agressão a menores e educadores.

Em uma escola desafiadora em Chelyabinsk, cidade na região dos Urais na Rússia, um adolescente entrou em uma onda de violência com um martelo. De acordo com os relatórios de saúde, quatro pessoas precisaram de atenção médica. As vítimas incluem duas meninas de 13 anos, um menino da mesma idade e seu professor. Felizmente, seu estado atual é estável.

O suspeito foi apreendido pelas autoridades, mas os motivos por trás desse ataque brutal ainda são desconhecidos. O alarme foi acionado por volta das 9h20 e a Guarda Nacional respondeu rapidamente, detendo o agressor.

O governador Alexei Teksler prometeu uma inspeção em todas as instituições educacionais da região. Ele está particularmente preocupado com como o estudante conseguiu obter um martelo dentro da escola e por que as medidas de segurança pareciam ineficazes. Vale destacar que muitas escolas russas têm detectores de metal em suas entradas, sugerindo que os protocolos adequados podem ter sido negligenciados.

Ele compartilhou esses pensamentos no serviço de mensagens Telegram.

A União Europeia, expressando preocupação com o incidente, lançou um comunicado expressando solidariedade às vítimas e esperando por uma investigação rápida. O governador Teksler também planeja discutir o incidente com seus pares na União Europeia durante uma reunião próxima.

