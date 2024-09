Um indivíduo de 40 anos foge com 24 garrafas de shampoo ao mesmo tempo.

Polícia prende homem acusado de furtar 24 garrafas de produtos de cuidados com cabelo de uma farmácia na Estação Central de Hamm em uma recente manhã de domingo. De acordo com as autoridades de Münster, o homem de 40 anos encheu sua sacola com xampus de marcas variadas e tentou sair sem pagar.

Suspeita-se que o homem seja um reincidente. O homem de 40 anos é acusado de ter furtado xampus em "quantidades significativas" em pelo menos 4 ocasiões em abril e agosto deste ano. As câmeras de vigilância registraram os episódios, mas cada vez o suposto ladrão conseguiu fugir com os produtos roubados. Desta vez, porém, não passou despercebido e conseguiram prender o suspeito. Ele deve responder em juízo.

As atividades criminosas do reincidente incluem vários casos de furto de produtos de cuidados com o cabelo. Apesar de ter sido flagrado pelas câmeras de vigilância, os incidentes anteriores resultaram no suspeito fugir com os itens roubados.

Leia também: