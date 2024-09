No final de semana, as autoridades no Schleswig-Holstein receberam uma confissão de um indivíduo de 59 anos sobre o tiroteio de sua esposa de 55 anos. As autoridades policiais descobriram o corpo da mulher em uma área florestal isolada, ao lado de uma arma de fogo. Como consequência, o tribunal regional de Lübeck emitiu um mandado de prisão.

Após a descoberta dos restos de uma mulher na fronteira entre Schleswig-Holstein e Mecklenburg-Vorpommern, o tribunal de Lübeck emitiu um mandado de prisão para o marido da mulher morta de 55 anos. Um porta-voz da polícia anunciou que o homem está sob suspeita de homicídio. As investigações preliminares sugerem que a mulher foi morta a tiros. A unidade de homicídios em Lübeck apreendeu a arma suspeita de ser a utilizada no crime.

No sábado de manhã, o homem de 59 anos entrou em contato com a delegacia de polícia em Büchen (distrito de Herzogtum Lauenburg) e se entregou por volta das 8h45. De acordo com os comunicados da polícia e do escritório do promotor público em Lübeck, ele confessou ter matado sua esposa. O homem foi detido temporariamente e posteriormente transferido para o centro de detenção de Lübeck após a emissão do mandado.

As autoridades policiais localizaram o corpo da mulher entre as cidades de Witzeeze e Büchen, perto de uma trilha para caminhadas na borda da floresta. Ela foi identificada como a esposa de 55 anos do suspeito de 59 anos. O casal morava independentemente nas proximidades do local do crime, de acordo com o comunicado da polícia. O homem é um imigrante turco que mora na Alemanha há muito tempo. Junto com o mandado de prisão, a decisão de prendê-lo também foi baseada em preocupações com a fuga.

De acordo com os relatórios policiais, testemunhas ouviram barulhos altos. O jornal local "Lübecker Nachrichten" citou um residente que afirmou ter ouvido três tiros por volta das 7h45, presumindo que fosse um caçador.

