Um guindaste de construção colide com uma ponte na Turíngia, resultando em uma morte.

Um incidente significativo envolvendo uma grua de construção ocorreu na barragem de Bleilochtalsperre, no leste da Turíngia, uma das maiores represas da Alemanha. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida durante esse acidente, e outro trabalhador sofreu ferimentos graves, exigindo hospitalização. Anteriormente, foi relatado que outra pessoa havia sofrido ferimentos leves. O resgate da pessoa morta, presa sob a grua caída, está se mostrando desafiador para os serviços de emergência.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia, quando a grua tombou sobre uma ponte que cruza a barragem de Bleilochtalsperre em Saaldorf, no distrito de Saale-Orla. Como resultado, o local da construção agora parece um campo de entulho caótico.

Detalhes desconhecidos sobre o incidente

A polícia ainda não divulgou as razões por trás desse infeliz acidente do trabalho. Também não foi confirmada com certeza a identidade da pessoa falecida. Autoridades de vários serviços de emergência, incluindo polícia, serviços de resgate, bombeiros e administrações locais, estão atualmente ajudando no local.

A barragem de Bleilochtalsperre, localizada no leste da Turíngia, tem uma extensão de 28 quilômetros e uma capacidade de armazenamento de água de 215 milhões de metros cúbicos. A ponte sobre a represa de Bleiloch está atualmente passando por obras de renovação como parte da extensão da rodovia federal B90, conhecida como "Mar da Turíngia".

Devido ao estado precário da ponte, a instalação de uma substituta está em andamento. Até que a nova ponte seja concluída, o tráfego continuará passando pela ponte existente.

