Um guia para os termos vulcânicos: Cabelo de Pelé, caldeira, cinzas vulcânicas - saiba o que significam

Quando os vulcões entram em erupção, podem ter efeitos desastrosos para o ambiente e para as comunidades que vivem à sua volta. A erupção de domingo à noite causou o cancelamento de voos de e para Honolulu e fez com que a lava escorresse pelo lado do vulcão.

Ao entrar em erupção pela primeira vez desde 1984, o Mauna Loa entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos, juntando-se ao seu vulcão vizinho, o Kilauea, que estava em erupção há mais de um ano. Espera-se que este raro evento de dupla erupção atraia um afluxo de visitantes ansiosos por ver os seus fluxos fundidos, afirmou o parque nacional numa publicação no Facebook.

Eis alguns dos vocábulos vulcânicos que deve conhecer para acompanhar as erupções.

Caldeira: Uma caldeira é uma depressão vulcânica grande, em forma de bacia, que se forma quando um vulcão entra em erupção e liberta magma armazenado sob a superfície, provocando o colapso das rochas sobrepostas. Uma caldeira é diferente de uma cratera, que é uma depressão mais pequena formada quando um vulcão entra em erupção e faz explodir rochas para o exterior. O Parque Nacional de Yellowstone alberga uma caldeira famosa, com 43 por 28 quilómetros.

Lava: A lava é o que os cientistas chamam de magma que rompe a superfície da Terra - como durante a erupção de um vulcão. A lava move-se como uma massa fluida ou viscosa, diz o Serviço Geológico dos EUA.

Fontes de lava: Uma fonte de lava é exatamente o que parece: um jato de lava lançado para o ar "pela rápida formação e expansão de bolhas de gás na rocha fundida", diz o USGS. As fontes podem atingir mais de 500 metros (1.640 pés) de altura.

Fluxos de lava: Os fluxos de lava descrevem tanto as massas de lava em movimento que são projectadas para a superfície terrestre durante uma erupção como o depósito solidificado que deixam para trás depois de arrefecerem.

Magma: O magma descreve a rocha super quente e derretida sob a superfície da Terra, de acordo com o USGS. As reservas de magma encontram-se em reservatórios de magma ou câmaras de magma por baixo dos vulcões.

Cabelo de Pelé: Este termo descreve longos e finos fios de vidro vulcânico que se formam a partir de fontes de lava e fluxos rápidos de lava, diz o USGS. Os fios têm o nome de Pelé, a deusa havaiana do fogo. Os fios de cabelo de Pelé podem permanecer durante anos e até décadas, de acordo com o serviço, embora o vento acabe por os retirar da maioria das superfícies.

Tephra: Tephra é um termo abrangente para todos os fragmentos de rocha que são ejectados para o ar por um vulcão em erupção, diz o inquérito geológico.

Cinzas vulcânicas: A cinza vulcânica não é a mesma que a cinza produzida pela queima de um pedaço de papel. As cinzas vulcânicas, uma forma mais fina de tefra, são constituídas por pedaços minúsculos e afiados de rocha e vidro. É dura e abrasiva e não se dissolve na água, de acordo com o USGS. As nuvens de cinzas vulcânicas representam um perigo para o tráfego aéreo porque reduzem a visibilidade, podem danificar os controlos de voo e podem mesmo provocar falhas nos motores dos aviões.

Vog: Vog, uma junção de "volcanic" e "smog", descreve a "poluição atmosférica nebulosa" produzida pelas emissões vulcânicas, de acordo com o Interagency Vog Dashboard.

A poluição consiste principalmente em vapor de água, dióxido de carbono e dióxido de enxofre. O Vog pode representar riscos ambientais e para a saúde, diz o USGS.

Fonte: edition.cnn.com