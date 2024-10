Um furacão que já estava ativo provoca uma perturbação do tempo no outono.

Breve Semana Turbulenta

Após um domingo tranquilo, os próximos dias prometem ser agitados. Primeiro, a baixa pressão "Gerta", localizada perto da Irlanda, trará condições meteorológicas variáveis, com uma mudança para ventos sudoeste e temperaturas significativamente mais altas. No meio da semana, o furacão "Kirk" (atualmente nível 3 de 5) se juntará à festa. Embora ainda esteja girando no Atlântico e se dirigindo para águas mais frias, o que o enfraquecerá, espera-se que perca sua classificação de furacão até terça-feira e se transforme em uma poderosa tempestade extra-tropical.

Na quinta-feira, a antiga "Kirk" se arrastará em direção à Europa Central e trará uma tempestade de outono com a possibilidade de rajadas de vento fortes nos vales e ventos de furacão nas montanhas. Felizmente, o tempo deve se normalizar novamente na sexta-feira.

Segunda-feira: Variável, mas mais quente

Inicialmente, algumas chuvas são esperadas no Mar do Norte e na Baviera, mas elas deverão dissipar ao meio-dia e dar lugar a um tempo agradável. A chuva pode continuar a cair no oeste e sudoeste, mas ela só se moverá gradualmente para o interior, deixando Berlim e os Montes Metálicos com céus claros e sol eventual. A temperatura aumentará de 14 graus no Mar Báltico para 16 a 22 graus no resto do país.

Terça-feira: Quente no sul e no leste

Chuva e sol alternarão no norte, enquanto o sul e o leste desfrutarão de céus claros e secos. As temperaturas subirão entre 16 graus no Eifel e 23 graus no sul da Saxônia-Anhalt e partes da Baviera.

Quarta-feira: Vento aumenta, tempestade de föhn nos Alpes

Chuva e até tempestades elétricas podem ocorrer no oeste e no norte, enquanto a região alpina será poupada até o fim do dia devido ao efeito föhn. O vento aumentará significativamente à noite, e rajadas de tempestade de até 14 a 21 graus começarão a girar nas montanhas.

Quinta-feira: Perigo de tempestade também nas baixadas

Embora a tempestade esteja se afastando, ela ainda trará chuvas desagradáveis, e rajadas de vento perigosas são possíveis mesmo nas baixadas e rajadas de furacão nas montanhas. A temperatura mal variará, ficando entre 13 e 21 graus.

Sexta-feira: Mais calmo, mas mais frio

A tempestade partirá rapidamente, e o vento também diminuirá, especialmente no norte e no leste. Uma mistura de sol e chuva trará um tempo mais frio, com temperaturas entre 10 e 15 graus.

Fim de semana: Padrões meteorológicos incertos

Os modelos de previsão ainda estão em desacordo. Um mostra uma mistura agradável de sol e nuvens com apenas chuvas ocasionais, enquanto outro aponta para um sistema de chuva que pode atravessar o país de sábado a domingo. As temperaturas deverão ficar entre 8 e 16 graus de qualquer maneira.

Após a mudança para ventos sudoeste e temperaturas mais altas devido à "Gerta", a segunda-feira será variável, mas mais quente, com alguma chuva no norte e temperaturas mais quentes variando de 14 a 22 graus.

Apesar de "Kirk" perder sua classificação de furacão até terça-feira, o tempo permanece incerto para quinta-feira, trazendo chuvas desagradáveis e rajadas de vento perigosas mesmo nas baixadas.

