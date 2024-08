- Um evento sem precedentes está a acontecer aqui.

Dr. Bob do RTL Jungle Camp está passando por um mau bocado. Por duas décadas, esse profissional médico dedicado, conhecido como Robert McCarron, não faltou um único dia no acampamento. No entanto, um desdobramento inesperado levou à ausência de Dr. Bob no próximo episódio, que vai ao ar na quarta-feira à noite no RTL+.

A apresentadora Sonja Zietlow anuncia a notícia, revelando que Jan Köppen vai assumir, usando boné de beisebol e óculos redondos para imitar o estilo australiano de Dr. Bob. No 14º dia da série gravada, Köppen atualiza os participantes Elena Miras e Georgina Fleur sobre os desafios que virão.

Dr. Bob está lutando contra um resfriado comum.

A ausência continua no episódio do dia 15. De acordo com o RTL, o médico da selva teve que fazer uma breve pausa nas gravações do Legends Jungle Camp para se recuperar de um resfriado. Não se preocupe, pois o retorno de Dr. Bob é iminente. Ele voltará com toda a sua energia e conhecimento especializado pouco antes das semifinais, que serão transmitidas no RTL+ na sexta-feira à noite.

Interessantemente, Dr. Bob não é o único afetado pela doença durante este Legends Jungle Camp. Jan Köppen também ficou doente e teve que ficar em casa no início do acampamento.

O próximo episódio do RTL+ será apresentado por Jan Köppen devido à ausência de Dr. Bob, já que ele está lutando contra um resfriado comum. Apesar de ter ficado em casa com febre no início do acampamento, Jan também teve que tirar alguns dias para se recuperar.

