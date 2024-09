- Um especialista em meteorologia emite alarme sobre possíveis enchentes que lembram o Vale de Ahr '21.

Em vários países como Alemanha, Polônia, República Tcheca e Áustria, meteorologistas alertam para condições climáticas severas nos próximos dias. O alerta se deve à previsão de chuva intensa, que pode desencadear enchentes localizadas. Dominik Jung, especialista em clima, afirmou que essas quantidades de chuva são semelhantes às chuvas torrenciais que causaram a enchente do Vale do Ahr em 2021. O responsável por esse evento climático é um sistema de baixa pressão que se move gradualmente do Adriático, através da Áustria, em direção à Europa Oriental, rumo ao norte.

Esse sistema de baixa pressão, também conhecido como Vb-low, é frequentemente associado a chuva pesada prolongada no verão e precipitação severa no inverno, de acordo com o Serviço Meteorológico Alemão.

Prever uma situação Vb é difícil, afirmou o especialista em clima Björn Alexander em uma entrevista à emissora ntv. Em seus cálculos recentes, ele sugere que as partes sul e sudeste da Alemanha podem receber mais de 200 litros de chuva por metro quadrado a partir de sexta-feira, o que representa um risco significativo de enchente.

No entanto, os modelos atuais de previsão do tempo mostram locais e intensidades diferentes da chuva prevista. De acordo com as previsões atuais, a Áustria, a República Tcheca e a Polônia podem ser afetadas, com modelos prevendo de 300 a 400 litros de água da chuva por metro quadrado. Se essa chuva pesada ocorrer, pode haver enchentes no Elba devido ao despejo da República Tcheca, entre outros fatores.

Na Alemanha, podem ocorrer entre 60 e 250 litros de água da chuva por metro quadrado até a manhã de segunda-feira, variando de acordo com o modelo. A região da Berchtesgadener Land, a Floresta da Baviera e a Saxônia Oriental são as mais prováveis de serem afetadas pela chuva intensa. No pior cenário, o meteorologista Alexander alerta para um "desenvolvimento crítico a perigoso".

No entanto, a maioria dos modelos sugere que a chuva mais forte não ocorrerá na Alemanha. Até mesmo o apresentador do tempo Jörg Kachelmann não vê sinais de enchentes iminentes na Baviera do Sul. Em sua conta no X (antigo Twitter), ele comentou na manhã de terça-feira: "Estamos monitorando o Oder, Neisse e possivelmente o Elba com preocupação, mas a situação ainda é muito volátil para detalhes específicos e um alerta".

A chuva intensa prevista pelos meteorologistas pode levar a enchentes localizadas em várias regiões. Se as cálculos de Björn Alexander estiverem corretos, as partes sul e sudeste da Alemanha podem enfrentar um risco significativo de enchente com mais de 200 litros de chuva por metro quadrado.

