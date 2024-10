Um confronto emocionante no último segundo resulta numa mudança significativa de poder.

O cenário incomum encontra os Washington Commanders prosperando, ostentando uma das melhores equipes da NFL após quatro jogos. O crédito vai principalmente para o quarterback novato Jayden Daniels. Apesar de sua condição de iniciante, Daniels demonstra a compostura de um veterano experiente, já estabelecendo recordes da liga.

Olhando para trás, os Commanders podem preferir evitar recordar. No entanto, uma olhada no passado é necessária, já que contempla os "e se". Os Commanders teriam a mesma alegria em Washington como não tinham há muito tempo? Eles poderiam liderar a NFC East após quatro jogos? A camisa de Jayden Daniels poderia ser a mais popular da liga? Não, não e não novamente.

Esse cenário nunca teria acontecido se não fosse por um momento crucial no jogo dos Commanders contra os New York Jets em 24 de dezembro do ano passado. Com poucos segundos restantes, Washington mantinha uma vantagem de 28:27, mas os Jets ainda tinham uma última chance de virar o jogo a seu favor. O chuteador Greg Zuerlein foi encarregado de fazer um field goal de 54 jardas para vencer o jogo. A pressão era imensa, especialmente com o frio. No entanto, Zuerlein provou ser inabalável, marcando o chute e garantindo uma vitória de 30:28 para Nova York.

Essa derrota dolorosa na véspera de Natal pode ter se tornado o melhor presente a retrospectiva para os Commanders. Com um recorde de 4:11, eles não conseguiram um recorde de 5:10. Além disso, Washington sofreu duas derrotas nos dois jogos principais contra San Francisco e Dallas, encerrando a temporada com apenas quatro vitórias em 17 partidas, apenas atrás dos Carolina Panthers (2:15).

O Caminho dos Commanders para Daniels

As equipes menos bem-sucedidas são recompensadas com a primeira escolha no draft de talentos nas principais ligas norte-americanas - teoricamente, para dar a todas as equipes a chance de se tornar campeãs. Com uma posição de último lugar, os Commanders estavam em segundo na fila em abril e selecionaram o quarterback Jayden Daniels. Se o jogo tivesse terminado com uma vitória de Washington e um recorde de 5:10, eles teriam ficado mais baixo na classificação das piores equipes. O altamente cobiçado Jayden Daniels não estaria disponível para eles.

Mas aqui estamos nós com Daniels em Washington, e, para a alegria de torcedores e especialistas, ele está fazendo ondas. Em apenas quatro jogos, ele demonstrou uma presença comandando, uma vontade de assumir o comando e uma propensão a assumir riscos. Seu estilo transcende sua condição de iniciante, sugerindo anos de jogadas experientes e encontros.

"Ele não parece um iniciante", comenta a lenda prolífica Tom Brady. E tal aprovação do jogador mais condecorado da história da NFL é como uma knighting neste esporte.

De acordo com Brady, Daniels tem "controle completo" sobre seu ataque, distribuindo a bola para vários receptores e assumindo o comando da bola por si mesmo. Em suma, ele excela em vários papéis, impulsionando sua equipe para o topo da NFC East.

Uma Franquia Estagnada Revitalizada

Brady não é o único a expressar entusiasmo pelo jovem quarterback. Daniels transformou rapidamente a NFL, cativando espectadores e analistas igualmente. Ele estabeleceu novos recordes e, talvez ainda mais impressionante, trouxe de volta à vida uma franquia em declínio, como destacado no ESPN.com.

Cowherd elogia a "história maravilhosa" de Daniels. Cowherd é um renomado apresentador de programas esportivos nos EUA, conhecido por seu programa diário de três horas, "The Herd with Colin Cowherd", transmitido ao vivo tanto no rádio quanto na televisão. Nostalgicamente, Cowherd recorda que Washington era seu "time favorito" nos anos 70.

Da Vitória ao Desespero

Entre 1983 e 1992, a franquia venceu o Super Bowl três vezes sob o comando do lendário técnico Joe Gibbs. No entanto, a tendência mudou sob o dono Dan Snyder desde o início do milênio, resultando em duas décadas de trevas. Mas agora, afirma Cowherd, a equipe encontrou nova vida. A torcida animada lembra os "Golden State Warriors antes de Steph Curry".

Para contexto, a equipe de basquete da área da baía de San Francisco se tornou popular por anos, vencendo o campeonato da NBA na temporada 1974/75. A vitória dos Warriors contra os favoritos Washington Bullets em apenas quatro jogos permanece um dos maiores upset da história da liga. Os Warriors sofreram um jejum de 40 anos, mas sua sorte mudou em 2015, liderados por Steph Curry, selecionado em 2009. Eles foram campeões três vezes a mais até 2022.

Quebra de Recordes Estatísticos Iguais a Temporadas de Campeonato

Embora ainda seja cedo para escrever outra história de sucesso com Jayden Daniels como o astro principal, uma coisa é certa: a empolgação e o entusiasmo voltaram, especialmente após vitórias consecutivas fora de casa em Cincinnati e Arizona. Este feito não era alcançado pelos Washington Commanders desde a temporada de campeonato de 1991/92.

O excepcional desempenho de passe de Daniels na NFL é verdadeiramente notável. Quebrando recordes, ele conseguiu uma taxa de conclusão inédita de 82,1% nos primeiros quatro jogos. Essa impressionante figura levou a "Sports Illustrated" a chamá-la de "um número ridículo". Além disso, ele manteve uma taxa de conclusão mínima de 85% em vitórias sobre Cincinnati e Arizona, uma proeza nunca tentada, muito menos alcançada, por qualquer quarterback da NFL em dois jogos consecutivos.

No entanto, Danials não é apenas um excelente passeador; ele também é um corredor formidável. Ele já cruzou a linha de gol quatro vezes e acumulou um total de 218 jardas em setembro. Como resultado, Danials foi o vencedor indiscutível do prêmio "Rookie of the Month", com a "Sports Illustrated" declarando-o como estando em um nível diferente em relação aos seus colegas novatos.

Apesar da aclamação e da alegria, Danials mantém uma compostura incrível, comentando: "Você pode dizer o que quiser, eu ainda sou um rookie." Em uma recente entrevista coletiva, ele escolheu ficar quieto e deixar outros o exaltarem, preferindo deixar seu desempenho em campo fazer o trabalho. Desta vez, seu alvo é a defesa de Cleveland em casa.

