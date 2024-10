Um comerciante de sucata encontrou uma pintura numa adega, que os profissionais afirmam ser uma autêntica obra de Picasso.

Luigi Lo Rosso passava seus dias vasculhando casas abandonadas e lixões, procurando tesouros para vender na loja de penhores da família em Pompeia, Itália.

Em 1962, ele encontrou um canvas enrolado que mostrava uma figura feminina irregular no porão de uma villa na costa de Capri.

Esse quadro agora é considerado uma versão distorcida da fotógrafa e poeta francesa Dora Maar, amante de Picasso, de acordo com Luca Gentile Canal Marcante, um especialista em arte e presidente honorário da Fundação Arcadia, uma organização de restauração de arte com sede na Suíça.

O quadro exibe o estilo assimétrico de Picasso, com uma mulher de vestido azul e batom vermelho no canvas.

Com apenas 24 anos, Lo Rosso não tinha ideia da importância da assinatura "Picasso" no canto superior esquerdo do quadro, contou seu filho Andrea Lo Rosso à CNN.

O pai Lo Rosso colocou-o em uma moldura barata e deu-o à esposa, que não gostou, pois achava que não valia a pena vender.

Ele enfeitou a casa dos Lo Rosso por cerca de 50 anos antes de ser transferido para o restaurante da família.

"Quando a mãe o colocou na parede para decorar a casa, batizando-o de 'rabisco' devido à peculiaridade do rosto da mulher retratada, eu ainda não tinha nascido", disse Andrea Lo Rosso.

"Pelo que sei, duas telas foram recuperadas do local do lixão de Capri. No entanto, apenas uma tinha a assinatura de Picasso. As duas estavam cobertas de sujeira e cal, e a mãe as limpou com detergente, como se fossem tapetes."

Durante seus anos de escola fundamental nos anos 1980, Andrea Lo Rosso aprendeu sobre o "Buste de femme Dora Maar" de Picasso em um livro de história da arte, descobriu que o famoso artista espanhol havia morado em Capri na década de 1950 e supôs que o quadro pudesse ter valor.

Assim, a família embarcou em uma busca de décadas para autenticar a assinatura do quadro.

Historiadores de arte que consultaram mantiveram que era uma cópia, mas ofereceram-se para comprá-lo deles.

Desconfiados, eles registraram o quadro com a polícia do patrimônio da Itália, que inicialmente acreditou que ele fosse roubado, mas permitiu que a família o mantivesse devido à falta de autenticação na época.

O quadro tem sido mantido em um cofre em Milão desde 2019. No mês passado, Cinzia Altieri, uma perita da polícia do patrimônio em Milão, concluiu que a assinatura de Picasso era genuína.

Altieri passou meses examinando o quadro, comparando-o com outras obras de Picasso e realizando testes forenses para confirmar sua autenticidade e a data da assinatura.

"Não há dúvida de que esta é a assinatura dele", declarou Altieri em uma declaração à mídia italiana. "Não havia evidências para sugerir que fosse falsa."

Marcante, um especialista em arte que colabora com a família Lo Rosso, confirmou sua crença na autenticidade do quadro.

O quadro dos Lo Rosso é estimado em cerca de €6 milhões ($6,6 milhões), com base no valor de mercado atual, de acordo com Altieri e Marcante.

Se reconhecido pela Fundação Picasso em Paris, seu valor poderia aumentar dramaticamente.

"Estou animado, mas vamos esperar para comemorar até passarmos pela última etapa", disse Andrea Lo Rosso.

"Continuo trabalhando todos os dias, na esperança de que, mesmo em Paris, eles reconheçam a autenticidade do quadro."

A CNN entrou em contato com a Fundação Picasso para comentar.

Lo Rosso e seus irmãos disseram que leiloarão o quadro em homenagem ao pai, caso a Fundação Picasso o reconheça, o que poderia aumentar seu valor exponencialmente.

O estilo assimétrico do quadro é um testemunho da arte única de Picasso no mundo das artes. Aprender sobre o "Buste de femme Dora Maar" de Picasso em um livro de história da arte despertou a curiosidade de Andrea Lo Rosso sobre o possível valor do quadro.

