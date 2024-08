- Um cavalheiro em Londres cumpre uma sentença de quatro meses por ter participado no ato de "upskirting".

Um homem em Londres recebeu uma sentença de quatro meses de prisão por gravar imagens privadas. Ele havia secretamente gravado debaixo da saia de uma mulher no Museu Britânico, como relatado pela BBC. Por sorte, um policial que visitava o museu famoso privadamente, testemunhou esse incidente indesejável em 19 de agosto e, junto com funcionários do museu, prendeu o indivíduo. As autoridades encontraram clipes idênticos em seu dispositivo móvel do mesmo dia e incentivaram outras potenciais vítimas a se manifestar.

O acusado confessou os crimes. Atos de gravação ou fotografar secretamente debaixo da saia de alguém (comumente referido como "upskirting") foram criminalizados na Inglaterra e no País de Gales em 2019. Até agosto de 2023, mais de 1.150 incidentes desse tipo já foram registrados, com vários menores de idade sendo vítimas.

A sentença do homem foi proferida em um tribunal próximo ao Museu Britânico, refletindo a gravidade de seu crime. Apesar dos esforços aumentados para prevenir tais incidentes, o upskirting continua sendo uma preocupação em atrações turísticas populares como o Museu Britânico.

