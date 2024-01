Um beijo sensual, invertido - o artista que transforma fotografias encontradas em novas e estranhas imagens

As fotografias formais de estúdio e os postais com que Koike trabalha apresentam frequentemente retratos românticos brilhantes de casais anónimos. Num desses postais, que descobriu durante uma residência artística em Nápoles, uma mulher reclinada com o cabelo em ondas de dedos dos anos 20 olha amorosamente para o seu parceiro masculino, que se aproxima para um beijo. Com os seus lábios congelados a poucos centímetros um do outro, Koike cortou um único painel que se estende de boca a boca e inverteu-o, de modo a que a boca sensual e entreaberta dela se transformasse num sorriso pateta na cara dele. Invertida, os lábios finos dele, anteriormente virados para baixo, transformam-se no pequeno sorriso conhecedor dela - aparentemente alterando a dinâmica de poder da sua relação.

Koike intitulou a nova peça "Say Cheese", explicando à CNN que queria simplesmente dar leveza a estas "expressões sérias".

"Say Cheese", de 2020, e "Little by Little", de 2023.

Mas o ajuste da imagem é enganosamente simples, mascarando um processo intrincado de semanas que envolveu Koike fazendo mais de 100 variações em cópias da fotografia antes de escolher uma direção final.

"Só tenho uma hipótese de cortar a fotografia original. Por isso, antes de cortar, faço sempre muitos, muitos testes antes", explicou. "Tudo tem de estar perfeito. Por vezes, é só (cortar) uma linha - mas, para mim, é muito emocional."

Noutras versões de teste de "Say Cheese", Koike trocou as caras ou partes do corpo do casal, mas acabou por reduzir as suas edições a esse único e pequeno pormenor, um processo que demonstrou num popular vídeo do Instagram. Rose Shoshana e Jaushua Rombaoa, que dirigem a Rosegallery em Santa Monica, Califórnia - que está atualmente a exibir uma seleção do trabalho de Koike na exposição colectiva "Fragmented Lucidity" - disseram à CNN que Koike é excelente a mudar percepções através das suas modificações.

"Ele pega na imagem estilizada e prototípica do romance e da paixão, retira-lhe a romantização e o sentimentalismo e subverte-a num jogo jocoso e caprichoso sobre a ligação humana", escreveram por e-mail. "O mundo de Kensuke é semelhante, mas adjacente, ao nosso. É inesperado e vivo, esbatendo as linhas entre a realidade e a imaginação".

Quando trabalha repetidamente numa imagem, Koike diz que dá por si a criar histórias sobre a vida das pessoas nos retratos, embora mantenha essas reflexões em segredo. Ele valoriza-as - as fotografias de pessoas desconhecidas não são muitas vezes cobiçadas pelos coleccionadores de imagens vintage, disse, e as suas identidades perdem-se nas vendas e revendas de bens. Ele não quer que as fotografias "desapareçam", explicou, por isso dá-lhes outra vida no seu estúdio.

Depois de frequentar muitas das mesmas lojas de velharias durante alguns meses, os seus proprietários aperceberam-se do interesse de Koike e começaram a contactá-lo para oferecer as suas colecções de imagens vintage, acrescentou. Embora só trabalhe com cerca de 10 fotografias por ano, tem atualmente cerca de 50.000 na sua posse. Ri-se da quantidade de fotografias que acumulou.

"Nunca poderia dizer que não", disse.

