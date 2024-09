- Um aventureiro britânico morreu durante uma tempestade em Maiorca.

Uma tempestade severa causou a morte de um caminhante britânico em Mallorca. O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado nas proximidades do desfiladeiro Torrent de Pareis, no norte da ilha espanhola, como anunciou a unidade da Guarda Civil. Ele estava entre um grupo de doze caminhantes, incluindo um alemão, um francês, mais britânicos e espanhóis, que foram surpreendidos por águas de enchente no dia anterior. Uma caminhante britânica também está desaparecida e sendo procurada.

Dez indivíduos foram resgatados com sucesso por helicóptero e corda logo antes do anoitecer de terça-feira. Eles estavam presos pelas águas de enchente e estavam "sem roupas quentes e completamente encharcados". Suas vidas foram milagrosamente poupadas.

Uma expedição impressionante, mas perigosa

O Torrent de Pareis, com quase 3 quilômetros de comprimento e uma diferença de altura de 180 metros, está localizado nas montanhas Serra de Tramuntana, uma região conhecida por caminhadas que inclui o pico mais alto de Mallorca, o Puig Major (1445 metros). As paredes deste desfiladeiro alcançam até 200 metros de altura em alguns lugares. A trilha pelo torrente é considerada uma das mais impressionantes das Ilhas Baleares, mas também é desafiadora. É fortemente recomendado não subestimar a subida ou descida por rochas gigantes.

A frente de mau tempo com chuva pesada e tempestade levou a atrasos de até duas horas no Aeroporto de Palma na terça-feira. Houve várias enchentes e algumas estradas foram temporariamente fechadas. Apesar de ser uma tempestade breve, porém intensa, acompanhada por fortes rajadas de vento, caíram 90 litros de chuva por metro quadrado em um curto período.

Alerta laranja para quarta-feira

Na quarta-feira, as condições climáticas eram previstas para piorar. O serviço meteorológico Aemet emitiu o segundo nível mais alto de alerta, laranja, para todas as Ilhas Baleares (e também para grandes partes da costa mediterrânea espanhola) até as 18h00 - o que não é incomum. Entre outras coisas, foram previstas rajadas de tempestade com velocidades de vento superiores a 120 quilômetros por hora. No entanto, pela manhã, o sol brilhou em Mallorca, e quase toda a região mediterrânea espanhola não teve atrasos de voo. Não são esperados alertas para quinta-feira.

No meio das más condições climáticas, um heliporto de emergência foi rapidamente erguido no local para facilitar as operações de resgate. Com a ameaça de mais emergências devido às más condições climáticas previstas, equipes de resposta de emergência extras foram enviadas para a região.

