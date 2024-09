Um adolescente morre tragicamente depois de cair de uma altura de 40 metros.

Um jovem escala uma barreira de segurança em um ponto de observação na região do Harz, com a intenção de capturar uma foto, mas acaba perdendo o equilíbrio e caindo mais de 40 metros.

A tragédia ocorreu na Dança das Bruxas perto de Thale, Harz, quando um jovem de 17 anos encontrou seu fim prematuro após cair cerca de 40 metros de uma plataforma de visão pública. O médico local chamado pelo serviço de resgate de montanha só pôde confirmar a morte do adolescente, como informado pela polícia de Halberstadt.

De acordo com as informações atuais, o adolescente escalou a barreira de segurança da plataforma por volta das 3h da tarde de domingo. Testemunhas relataram o incidente e acionaram os serviços de emergência. De acordo com os relatos do Mitteldeutsche Zeitung e do Volksstimme, o adolescente estava acompanhado por vários amigos na época.

O corpo do jovem foi recuperado com a ajuda de um helicóptero da polícia. As autoridades classificaram o incidente como um acidente. Os eventos exatos que levaram à queda ainda estão sendo investigados.

O incidente na Dança das Bruxas foi realmente infeliz, resultando na morte do adolescente. Apesar dos esforços dos testemunhas e dos serviços de emergência, a tentativa do jovem de capturar uma foto terminou tragicamente.

