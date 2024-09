UEFA sanciona o FC Barcelona por exibir símbolos nazistas

Torcedores do FC Barcelona exibem uma faixa com uma mensagem que lembra uma saudação nazista durante um jogo contra o AS Monaco. O time é atingido por sanções da UEFA.

O FC Barcelona está proibido de vender ingressos para seus torcedores para o jogo fora de casa da Liga dos Campeões contra o Red Star Belgrade em 6 de novembro devido a uma faixa de torcedor que continha referências ao nazismo. O clube também foi multado em 10.000 euros, como comunicado pela UEFA.

A faixa foi exibida na seção de torcedores visitantes durante a derrota por 1:2 contra o AS Monaco na última quinta-feira. Sua mensagem dizia: "Heil Flick" - Hansi Flick, o ex-treinador alemão e do Bayern Munich, agora é o técnico do FC Barcelona. A frase "Heil Hitler" era uma saudação comum entre os nazistas, e a faixa causou polêmica e críticas. Elena Fort, vice-presidente do Barcelona, expressou seu choque no Twitter, escrevendo: "Vergonhoso e vergonhoso. Estou cheia de nojo e tristeza que alguém que se diz torcedor do clube age dessa maneira. Há limites. Isso nunca deve acontecer novamente. Nunca mais!"

Período de prova reinstaurado após violação repetida

Em seu comunicado, a UEFA mencionou outra violação punida em 17 de abril. Durante a primeira partida das quartas de final contra o Paris Saint-Germain, a saudação nazista foi visível no setor de torcedores. Como consequência disso e de outras condutas desordeiras durante o jogo, uma proibição de vender ingressos para o próximo jogo fora de casa foi inicialmente imposta. No entanto, essa suspensão foi suspensa por um ano em probation, que agora foi violada. O período de prova será agora reativado, e se houver outro incidente nos próximos doze meses, uma proibição de vender ingressos para um jogo fora de casa será imposta novamente.

O FC Barcelona recentemente enfatizou que rejeita qualquer forma de glorificação da violência e, de acordo com sua constituição, apoia a promoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. As identidades dos torcedores responsáveis não foram registradas pelo clube. Na Espanha, não é ilegal exibir publicamente símbolos nazistas ou referências a tais símbolos.

