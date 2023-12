Ucrânia junta-se à candidatura de Espanha e Portugal para acolher o Campeonato do Mundo de 2030

"A nossa candidatura já não é uma candidatura ibérica, é uma candidatura europeia", afirmou o presidente da RFEF, Luis Rubiales, durante uma conferência de imprensa na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

"Estou convencido de que agora a nossa candidatura é muito melhor do que antes. O futebol é universal e, se é capaz de mudar a vida das pessoas de tantas formas, também deve ser utilizado para fazer o bem", continuou Rubiales.

A candidatura de Espanha, Portugal e Ucrânia ao Mundial de Futebol de 2030 tem o apoio da UEFA e vai competir com outras candidaturas de parceiros como o Egipto, a Grécia e a Arábia Saudita, bem como com uma candidatura sul-americana do Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile.

O Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar 2022 realiza-se de 20 de novembro a 18 de dezembro, enquanto os Estados Unidos, o Canadá e o México acolherão a edição de 2026 do principal evento do futebol.

Com o torneio a chegar no próximo mês, as polémicas em torno da competição continuam a fervilhar. Esta semana, Paris declarou que não organizará zonas de adeptos para o Campeonato do Mundo da FIFA no Qatar, invocando questões sociais e ambientais, juntando-se a Estrasburgo, Lille, Rodez, Bordéus, Nancy e Reims, que se comprometeram a não organizar exibições públicas.

"As nossas razões prendem-se, em primeiro lugar, com as condições ambientais e sociais do evento e este não é o modelo que queremos promover para os grandes eventos em Paris", declarou Pierre Rabadan, vice-presidente da Câmara Municipal de Paris responsável pelo desporto, na terça-feira.

No entanto, a cidade deixou claro que não se trata de um boicote ao evento em si, nem ao regime do Qatar.

"Não significa que estejamos a pedir um boicote ao evento", acrescentou Rabadan.

Desde que o Qatar ganhou a candidatura para acolher o Campeonato do Mundo de Futebol, em 2010, mais de 6500 trabalhadores migrantes morreram no país, segundo o Guardian

A maioria dos trabalhadores, segundo os autores, estava envolvida em trabalhos perigosos e de baixa remuneração, muitas vezes efectuados sob calor extremo.

O relatório do Guardian não estabeleceu uma ligação definitiva entre as 6.500 mortes e os projectos de infra-estruturas do Campeonato do Mundo, embora um especialista tenha dito ao jornal britânico que era "provável que muitos dos trabalhadores que morreram estivessem empregados" nesses projectos.

A CNN não verificou de forma independente os números do Guardian.

Os responsáveis pelo Campeonato do Mundo do Qatar negam o relatório do Guardian e estimam um número de mortes muito diferente, dizendo à CNN no ano passado que houve apenas três mortes relacionadas com o trabalho nos estádios e 35 mortes não relacionadas com o trabalho.

Alasdair Howorth, Xiaofei Xu, Natacha Bracken e Renée Bertini da CNN contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com