UConn vai defrontar a Carolina do Sul no jogo do campeonato de basquetebol feminino da NCAA

A vitória por 63-58 dá ao treinador dos Huskies, Geno Auriemma, a oportunidade de conquistar o seu 12º título.

"Felizmente para nós, Stanford não estava no seu melhor e nós fizemos algumas grandes jogadas e, por um milagre desconhecido, vamos jogar no domingo à noite", disse ele depois do jogo.

O primeiro título de Auriemma foi em 1995. O último foi em 2016.

O UConn chegou à noite com a emocionante vitória por 91-87 sobre o primeiro colocado, North Carolina State , em prorrogação dupla no Elite Eight. Foi a primeira vez na história do torneio feminino da NCAA que um jogo na Elite Eight ou além precisou de um duplo prolongamento.

Os Huskies chegaram à sua 14ª participação consecutiva na Final Four na sexta-feira à noite - uma competição que contou com dois dos treinadores de basquetebol universitário mais bem-sucedidos da NCAA.

Mais uma vez, o UConn enfrentou uma semente nº 1. Desta vez, foi Stanford.

"Não jogámos muito bem esta noite, e simplesmente - penso que tivemos muitas dificuldades em gerir o nosso ataque", disse a treinadora principal de Stanford, Tara VanDerveer. "Acho que houve algumas feridas auto-infligidas, o que estávamos a fazer lá fora, e foi dececionante", disse ela.

VanDerveer, 68 anos, é treinadora a nível universitário há mais de 40 anos. Os seus dois primeiros títulos com Stanford foram conquistados no início da década de 1990. O terceiro veio no ano passado, contra o Arizona, cabeça-de-chave número 3, pondo fim a uma espera de 29 anos.

Haley Jones, a melhor atiradora de Stanford, com 20 pontos, fez eco da opinião do seu treinador.

"Acho que podíamos ter cortado mais, selecionado melhor. ... Mas acho que deixámos muita coisa por dizer e, por isso, é difícil engolir essa pílula, quando saímos do jogo com a sensação de que, como equipa, não demos o nosso melhor", disse Jones. "Mas temos de dar crédito ao Connecticut. É uma grande equipa, muito bem treinada, tinha um grande plano de jogo e penso que o executou muito bem."

Os Huskies, com 29 vitórias e cinco derrotas na temporada, chegaram ao jogo de sexta-feira com 11 titulares diferentes nesta temporada devido a uma mistura de doenças e lesões. Mesmo assim, eles entraram no torneio da NCAA com a segunda colocação.

"Eu sabia que ia ser um jogo muito competitivo e lento", disse Paige Bueckers, que foi a melhor marcadora do UConn com 14 pontos. "Ambas as equipas estão a tentar ganhar um campeonato nacional. É um jogo da Final Four, por isso toda a gente vai apostar tudo."

Boston lidera os Gamecocks com 23 pontos e 18 ressaltos

No primeiro jogo da semifinal, na sexta-feira, no Target Center, em Minneapolis, a Carolina do Sul, semente número 1, derrotou Louisville, também semente número 1, por 72 a 59.

A Carolina do Sul chegou à sua quarta participação na Final Four nos últimos sete torneios da NCAA. Antes de sexta-feira à noite, a equipa tinha permitido apenas 41,2 pontos por jogo neste torneio da NCAA, segundo o Gamecocksonline.com.

A pivô júnior Aliyah Boston - a jogadora nacional do ano que tem sido a maior pontuadora e reboteira dos Gamecocks nesta temporada, com média de um duplo-duplo - terminou o jogo de sexta-feira com 23 pontos e 18 rebotes.

Os Gamecocks, que venceram Stanford e UConn esta época, ganharam o título nacional em 2017.

A treinadora principal da Carolina do Sul, Dawn Staley, levou a equipa a três Final Fours da NCAA nos últimos seis torneios antes de sexta-feira - e a um campeonato nacional em 2017.

"Quando se está a disputar um campeonato nacional, é a equipa que consegue chegar rapidamente aos seus hábitos e manter-se lá", disse Staley na sexta-feira. "Por isso, quem quer que seja, tem de passar por uma equipa de qualidade para ganhar um campeonato nacional."

O treinador principal dos Louisville Cardinals, Jeff Walz, na sua 15ª época, tinha feito três viagens à Final Four antes de sexta-feira e duas aos jogos do título nacional. Ele tinha 33-12 em jogos do Torneio da NCAA.

Jill Martin, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com