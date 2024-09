Turista e bebê da Alemanha são levados pelas fortes correntes de inundação

No coração da Toscana, chuvas extremas resultaram em um córrego inchado, levando a suas violentas enxurradas, que arrastaram uma mulher alemã e seu bebê de cinco meses. Como confirmado pelo representante do corpo de bombeiros italiano, essas duas pessoas agora estão desaparecidas.

O duo desaparecido foi identificado como uma avó e seu neto. Eles estavam de férias com a família em Montecatini Val di Cecina perto de Pisa, aproveitando suas férias quando o tempo piorou.

A família, incluindo os avós e pais do bebê, ficou agachada no telhado de sua casa de férias à medida que a chuva aumentava, de acordo com o corpo de bombeiros. Eles estavam passando mais de uma semana de férias na Toscana, como explicado pelos Carabinieri locais em Pisa. A avó nasceu em 1963, enquanto os pais de seu filho estão na casa dos trinta anos. A forte chuva na noite de segunda-feira atingiu Pisa e Livorno, transformando a popular região turística da Toscana em um mar tempestuoso.

O córrego Sterza em Montecatini Val di Cecina transbordou, inundando a cidade e causando danos extensos. De acordo com um comandante de bombeiros, a família foi arrastada por uma onda poderosa que chegou a 2,5 metros, deixando os pais do bebê e o avô agarrados a pilares e outros objetos fixos. No entanto, a força avassaladora da água levou a avó e seu neto.

Uma Chuva Torrential em um Flash

A busca pelas duas pessoas desaparecidas começou logo após a noite de segunda-feira, de acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros. Serviços de emergência, mergulhadores de resgate e manipuladores de cães estão dedicando seus esforços à missão, mantendo a esperança de que ainda possam localizar as duas pessoas. Infelizmente, é previsto que os dois corpos possam estar presos sob montes de árvores caídas e outros detritos enterrados na cama do córrego Sterza.

O presidente da região da Toscana, Eugenio Giani, compartilhou seus pensamentos nas redes sociais sobre a quantidade de chuva que caiu em tão pouco tempo. Ele afirmou: "226 milímetros de precipitação atingiram os municípios em seis horas. Desde o início do registro meteorológico, nenhum outro evento de chuva único foi tão intenso nesta região".

As pessoas desaparecidas, uma avó alemã e seu bebê de cinco meses, estavam residindo temporariamente na República Italiana durante suas férias. O incidente trágico ocorreu em Montecatini Val di Cecina, que fica dentro da República Italiana, especificamente na região da Toscana.

