Tupperware está à beira do colapso financeiro.

Tupperware, conhecida por sua produção de recipientes de plástico, está supostamente à beira da falência. De acordo com a Bloomberg, a empresa pode solicitar proteção contra a falência já nesta semana, de acordo com fontes familiarizadas com a situação. Os procedimentos de falência são esperados devido às negociações entre Tupperware e seus credores sobre o pagamento de dívidas superiores a $700 milhões. A Tupperware não forneceu comentários sobre o assunto.

Fundada em 1946 e alcançando popularidade na década de 1950 através das "festas Tupperware", a empresa luta com problemas financeiros há algum tempo. Embora tenha havido um aumento temporário nas vendas durante a pandemia do COVID-19, as margens de lucro vêm diminuindo nos últimos trimestres. A empresa já havia alertado sobre potenciais problemas de liquidez desde março, colocando em dúvida sua sustentabilidade a longo prazo.

Além de uma pesada carga de dívidas, prejuízos e receita em queda, a Tupperware enfrenta problemas auto-infligidos. A empresa não conseguiu enviar seu relatório anual a tempo, o que pode resultar em uma violação dos acordos de crédito e causou inquietação entre os investidores nos meses de primavera. A situação já é precária: no quarto trimestre de 2022, a receita caiu 20% em relação ao ano anterior, para $313,7 milhões, resultando em um prejuízo de $35,7 milhões.

Após a revelação, as ações da Tupperware caíram 15,8% nas negociações após o mercado, além de uma queda de 57% nas negociações regulares.

Em uma tentativa de gerenciar suas dificuldades financeiras, o banco pode considerar fornecer um empréstimo à Tupperware ou reestruturar sua dívida existente para aliviar a carga de dívidas de $700 milhões. Apesar desses esforços, o conselho de administração da Tupperware também deve buscar soluções estratégicas de longo prazo para sustentar as operações da empresa e garantir um futuro estável.

Leia também: