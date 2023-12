Tudo o que precisa de saber sobre as finais da NBA de 2022

Para os Warriors de Steve Kerr, esta é a sua sexta participação nas Finais em oito épocas e esta dinastia procura o seu quarto troféu Larry O'Brien, um feito que poderá cimentar a equipa entre as maiores equipas de todos os tempos.

Do outro lado do campo está uma equipa dos Celtics liderada pelo treinador Ime Ukoda, que fez um trabalho notável ao transformar a equipa numa das melhores equipas defensivas da liga, depois de um início de época atribulado.

Tendo em conta o nível a que a estrela dos Warriors, Steph Curry, tem jogado durante uma parte da época - tendo mesmo ganho recentemente o primeiro Troféu Magic Johnson como MVP das Finais da Conferência de Leste - pareceria insensato sugerir que esta pode ser a última oportunidade que esta geração dos Warriors tem de ganhar um campeonato.

Mas aos 34 anos de idade - com os seus principais companheiros de equipa, Draymond Green e Klay Thompson, ambos com 32 anos - e com alguns períodos abaixo da média este ano, a janela está a fechar-se rapidamente.

Não ajuda nada o facto de a janela estar a ser fechada cada vez mais depressa pelos Celtics, uma equipa jovem e esfomeada com um dos maiores talentos individuais da liga.

Com Jayson Tatum, os Celtics parecem ter em mãos uma superestrela de uma geração. O jogador de 24 anos levou a sua equipa às finais da NBA com um desempenho de 26 pontos contra os Miami Heat no jogo 7 das finais da Conferência Leste, garantindo assim o primeiro Troféu Larry Bird como MVP da série.

Mas Tatum certamente não fez isso sozinho; os companheiros de equipa Jaylen Brown, uma estrela All Star pela primeira vez no ano passado, e Marcus Smart, o atual Jogador Defensivo do Ano, são os companheiros perfeitos para o pilar da sua franquia.

Os Celtics também tiveram grandes desempenhos dos seus jogadores durante estes playoffs, nomeadamente do veterano Al Horford, que teve de esperar um recorde da NBA de 141 jogos de playoffs na sua carreira, abrangendo 14 épocas, para chegar às suas primeiras finais da NBA.

Este confronto certamente se encaixa no molde do jovem pretendente enfrentando a força estabelecida. O resultado pode ser o fim de uma dinastia e o início de outra.

O que eles disseram

Depois da vitória no Jogo 7 sobre o Heat, o técnico do Celtics, Udoka, foi rápido em interromper as comemorações e voltar sua atenção para as finais.

Os Warriors e os Celtics dividiram a série da temporada por 1 a 1, embora o Boston tenha dado uma pesada surra de 110 a 88 no Golden State no jogo mais recente, em março.

"Não penduramos nem comemoramos os campeonatos da Conferência Leste na organização do Celtics", disse Udoka aos repórteres. "Estamos aqui agora a tentar terminar o negócio.

"Jogámos muito bem contra os Golden State este ano, obviamente que os vencemos muito mal no final da época... por isso, estamos muito confiantes. Sei que é outro desafio difícil.

"Mas conhecemos uma equipa [Warriors] de alto nível, uma equipa executante que tem muitos bons atiradores, grandes jogadores em geral, tipos que conheço bem. Estamos prontos para o desafio.

Em vários momentos da época, os Warriors estiveram sem uma das suas três estrelas, Curry, Thompson e Green, devido a lesão.

O Golden State começou a época de forma fulgurante, com uma série de 18-2, mas foi posteriormente prejudicado por essas ausências. No entanto, isso deu ao armador Jordan Poole a oportunidade de emergir como um dos jovens talentos mais empolgantes da liga e garantir um lugar como membro-chave da rotação.

Kerr descreveu o percurso da equipa até às finais como um "caminho pedregoso", mas acredita que isso os ajudará a enfrentar os desafios que se avizinham.

"Acho que tivemos muita esperança no início da temporada e convicção, o que não tivemos nas duas anteriores", disse Kerr aos repórteres, segundo a NBC. "Sentimos que tínhamos uma oportunidade real de voltar à luta e acho que os nossos jogadores também sentiram isso.

"Também senti que tínhamos enchido os nossos copos depois de termos perdido os playoffs nos últimos dois anos. Todos entraram nesta época com muita fome, e deu para ver a forma como começámos (...) começámos a jogar, [há] uma grande ligação nesta equipa, uma grande camaradagem.

"Na época regular, literalmente nunca tivemos os nossos principais jogadores em campo ao mesmo tempo até ao Jogo 1 da série de Denver. Por isso, o caminho até aqui foi um pouco difícil, mas sinto-me bem com o processo e com o nosso potencial se conseguirmos ter todos os nossos principais jogadores em campo."

Como assistir

Nos EUA, as finais estarão disponíveis para assistir na ABC ou ESPN3. Em alternativa, nos EUA e em todo o mundo, pode ver os jogos em direto no NBA League Pass.

Calendário

Jogo 1: Quinta-feira, 2 de junho - Boston contra Golden State, 21h00 ET

Jogo 2: Domingo, 5 de junho - Boston contra Golden State, 20h00 ET

Jogo 3: Quarta-feira, 8 de junho - Golden State em Boston, 21h ET

Jogo 4: Sexta-feira, 10 de junho - Golden State em Boston, 21h00 ET

Jogo 5 (se necessário): Segunda-feira, 13 de junho - Boston contra Golden State, 21h (horário de Brasília)

Jogo 6 (se necessário): Quinta-feira, 16 de junho - Golden State contra Boston, 21h00 (ET)

Jogo 7 (se necessário): Domingo, 19 de junho - Boston contra Golden State, 20h (horário de Brasília)

Fonte: edition.cnn.com