Tuchel apresenta uma tarefa mais formidável para os titãs da Inglaterra.

Manchester United está enfrentando problemas no campo de futebol, com piadas direcionadas aos "Diabos Vermelhos" devido ao seu mau desempenho. O técnico Erik ten Hag está sob escrutínio após um início lento da temporada, o que levou a especulações sobre possíveis substitutos. Entre esses nomes, Thomas Tuchel está ganhando tração.

De acordo com os relatórios, Tuchel é um potencial candidato para assumir o lugar de ten Hag, caso o treinador holandês saia. Um encontro com o ex-treinador do Bayern de Munique e Borussia Dortmund é esperado, como sugerido pelo jornal alemão "I". Tuchel desfruta de significativo apoio dentro da sala de reuniões do Manchester United devido aos seus feitos.

Ten Hag está sob pressão devido às lutas esportivas contínuas do Manchester United. Atualmente, eles estão no meio da Premier League, tendo sofrido três derrotas em seus primeiros seis jogos da liga, incluindo uma derrota por 0-3 contra o Tottenham Hotspur em casa, que foi recebida com zombaria dos torcedores adversários. Seus desempenhos na Liga Europa também foram decepcionantes, com dois empates contra o Twente Enschede e o FC Porto.

Southgate nomeado como alternativa

O coproprietário Jim Ratcliffe se recusou a fornecer uma resposta definitiva quando questionado sobre o futuro de ten Hag pela BBC. Ratcliffe aludiu ao fato de que a hierarquia esportiva é responsável por tais decisões, afirmando "Eu não quero responder a essa pergunta". Se ten Hag partir, Ratcliffe supostamente prefere Gareth Southgate, o ex-treinador da seleção inglesa, como substituto.

Tuchel está desempregado desde que deixou Munique no verão. Apesar disso, ele mantém uma forte reputação na Inglaterra, especialmente por liderar o Chelsea à vitória na Liga dos Campeões em 2021. Havia rumores no final da temporada passada de que o Manchester United estava olhando para trocar ten Hag por Tuchel, mas supostamente nenhum acordo foi alcançado então.

Ten Hag ajudou sua equipe a garantir a vitória na final da FA Cup em maio, o que levou a uma prorrogação de seu contrato até meados de 2026. No entanto, uma derrota contra o Aston Villa no domingo poderia potencialmente encurtar o mandato de Ten Hag. Seu assistente, Ruud van Nistelrooy, é especulado como candidato para um cargo interino de treinador.

