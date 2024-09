Trump expressa dúvidas sobre participar de outro debate com Harris, critica a ABC por seus moderadores de verificação de fatos.

Várias estações de televisão estão ansiosas para organizar um debate presidencial em outubro. Após Harris ter saído vitoriosa no debate com Trump na noite anterior, sua equipe expressou interesse imediato em um segundo debate com o ex-presidente. No entanto, Trump permanece hesitante, com seus recentes comentários sugerindo falta de compromisso com um novo encontro.

"Se você vencer o debate, não sei se quero participar de outro," disse Trump durante uma entrevista telefônica no Fox News na manhã seguinte.

Ao aparecer no "Fox & Friends", Trump criticou Bret Baier e Martha MacCallum, dois potenciais moderadores de debate propostos pela Fox para outubro.

"Não quero ter Bret e Martha," afirmou, sugerindo em seguida Sean Hannity, Jesse Watters ou Laura Ingraham.

Está claro que as personalidades em horário nobre da Fox, que operam predominantemente na esfera da entretenimento em vez de notícias, não supervisionarão um debate de eleições gerais. Portanto, se esta é a direção das discussões, não espere outro debate.

O assessor sênior da campanha de Trump, Jason Miller, argumentou no "CNN This Morning" que Trump "já concordou com três debates". Ele culpou Harris por evitar a referência de Trump a um debate de 25 de setembro hospedado pela NBC.

No entanto, a campanha de Harris quer que o debate entre os candidatos à vice-presidência, Tim Walz e JD Vance, ocorra primeiro. A CBS está hospedando esse encontro em 1º de outubro. Consequentemente, o porta-voz de Harris, Brian Fallon, afirmou na noite anterior: "Isso foi divertido. Vamos fazer de novo em outubro."

A NBC e outras estações estão preparadas para organizar um reencontro de Harris e Trump em outubro.

Na quarta-feira, Trump também criticou a ABC após os moderadores do debate terem checado os fatos ao vivo durante o encontro em horário nobre em Philadelphia.

"O CNN foi mais respeitável" durante o debate de junho, informou Trump ao "Fox & Friends", rotulando a ABC, de propriedade da Disney, como "a organização de notícias mais desonesta, e isso é dizer muito".

Trump afirmou repetidamente que o debate foi uma "situação três contra um" e sugeriu que as licenças de transmissão da FCC da Disney deveriam ser revogadas devido à conduta dos moderadores.

"Eles são uma organização de notícias - eles precisam de uma licença para operar - eles deveriam ter sua licença cancelada pelo jeito que eles lidaram com isso," disse ele.

Apesar da Fox News ter sido sugerida como uma possível hospedagem para outro debate, Trump expressou descontentamento com os moderadores propostos e sugeriu alternativas. No entanto, o negócio de organizar um debate entre os dois candidatos permanece incerto devido à hesitação de Trump e às preferências de agendamento de ambas as campanhas. Os meios de comunicação ainda estão ativamente em busca da possibilidade de um segundo debate em outubro.

