Trump emitiu ameaças contra a John Deere, continuando o seu padrão de tentar intimidar uma empresa icónica americana.

Trump, mais do que qualquer presidente americano recente, tem confrontado diretamente empresas americanas individuais, ameaçando-as com tudo, desde boicotes e contratos federais cancelados até tarifas proibitivamente altas.

Deere, a fabricante de equipamentos agrícolas com mais de um século, recentemente ficou no alvo de Trump.

O ex-presidente ameaçou, na segunda-feira, empregar sua tática preferida - tarifas colossais - contra Deere se a empresa optar por transferir parte da produção do Meio Oeste para o México.

Especialistas alertam que tal movimento prejudicaria os agricultores americanos, beneficiaria os fabricantes chineses e poderia violar o próprio acordo comercial de Trump. Em uma escala maior, o ataque a Deere é representativo de um padrão de Trump intimidando empresas quando lhe convém.

Isso serve como um alerta para CEOs caso Trump retorne à Casa Branca, destacando a desordem e incerteza que eles poderiam enfrentar.

"Trump está provando ser anti-capitalista", disse Bill George, ex-CEO da Medtronic, em uma ligação com a CNN. "É incorreto isolar empresas. Essas não são empresas más. Elas não produziram um produto inseguro ou violaram a lei americana."

'Inimigo público número um'

Antes mesmo de chegar à Casa Branca, Trump foi atrás de empresas individuais durante sua campanha.

Em fevereiro de 2016, durante sua campanha presidencial, Trump defendeu um boicote contra a Apple até que a empresa ajudasse o FBI a entrar no iPhone de um dos dispositivos dos atiradores de San Bernardino (a Apple acabou não cumprindo, mas o FBI afirmou que conseguiu acessar o telefone de qualquer maneira).

Trump criticou repetidamente a Amazon, incluindo um incidente em 2018 que abalou os acionistas, quando alegou que a empresa estava fraudando os Correios dos EUA.

Trump atacou a Boeing pelo custo do Air Force One, ameaçou a General Motors por seus planos de produção, desaprovou a Nordstrom por deixar a linha de sua filha, e criticou a Merck após o resignation do CEO, Ken Frazier, de um comitê consultivo presidencial em protesto contra os comentários de Trump sobre um comício de supremacistas brancos em Charlottesville, Virginia.

Recentemente, a Meta Platforms perdeu bilhões em valor após Trump rotular o Facebook de "inimigo do povo" na CNBC. E, claro, há os incontáveis ataques a órgãos de notícias individuais e seus proprietários corporativos.

No final da semana passada, Trump ameaçou processar o Google por "apenas revelar e disseminar histórias desfavoráveis sobre Donald J. Trump".

Ataques 'inusitados' de Trump

Julian Zelizer, analista político da CNN e professor de história e assuntos públicos na Universidade Princeton, reconheceu que presidentes às vezes têm atacado certos setores que causam problemas.

Por exemplo, os presidentes Harry Truman e John F. Kennedy lutaram contra a indústria do aço. E o presidente Theodore Roosevelt mirou em empresas que ele acreditava corromper o sistema.

"Contudo, em tempos contemporâneos, uma abordagem direcionada assim é altamente incomum", disse Zelizer.

A estratégia de Trump de isolar empresas pode desestabilizar mercados e criar um clima desfavorável para os negócios, afirmou Zelizer.

"Isso pode fomentar incentivos perigosos para políticos tomarem decisões corruptas por razões políticas em vez de econômicas", acrescentou Zelizer, destacando que as táticas de Trump estão em desacordo com os princípios conservadores.

'Loucura' definida

Trump causou confusão ao ameaçar impor tarifas de 200% na Deere se a empresa prosseguir com os planos de demitir trabalhadores no Meio Oeste e transferir parte da produção para o México até o final de 2026.

"Estou dando uma advertência à John Deere agora, se vocês prosseguirem com isso, imporemos uma tarifa de 200% em tudo o que quiserem vender aos Estados Unidos", disse Trump durante uma mesa-redonda com fazendeiros no oeste da Pensilvânia, alegando que a Deere estava prejudicando os fazendeiros e fabricantes nos EUA.

No entanto, George, agora fellow executivo na Universidade Harvard, alertou que tarifas de 200% na Deere dariam errado nos próprios consumidores que Trump alega proteger.

"Isso aumentará os preços para os fazendeiros americanos. Essas tarifas serão repassadas aos fazendeiros", disse ele. "A John Deere é uma empresa fantástica. Isso é um tesouro americano. E as tarifas só enfraquecerão as empresas americanas, não as fortalecerão".

Christine McDaniel, uma alta funcionária do comércio sob o ex-presidente George W. Bush, disse à CNN que, se a Deere cumprisse a ameaça de tarifa de Trump ao abandonar os planos de transferência de produção para o México, isso tornaria a empresa menos competitiva globalmente.

"Isso resultaria em menos vendas, menos receita, menos crescimento e menos empregos para a John Deere", disse McDaniel, agora fellow sênior do Centro Mercatus da Universidade George Mason.

O bilionário Mark Cuban, que recentemente endossou a vice-presidente Kamala Harris para a presidência, disse recentemente à Fox News que a ameaça de Trump de tarifas de 200% na John Deere só facilitaria para as empresas chinesas tomarem market share da Deere.

"Isso é a definição de loucura", disse Cuban.

Violando o próprio acordo comercial de Trump

O editorial do The Wall Street Journal criticou Trump pelo ataque à Deere.

"Difícil de acreditar, mas Donald Trump está dando às empresas americanas uma razão para pensar que Kamala Harris poderia ser melhor para seus negócios", escreveu o Journal em uma peça de opinião desta semana intitulada "Uma Deere nas garras políticas de Trump". "O que Trump não entende é que as empresas americanas competem em mercados globais".

Não apenas elas competem em mercados globais, elas operam sob um acordo de livre comércio na América do Norte. Trump mesmo fez campanha para substituir o NAFTA e depois assinou o Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá (USMCA) em 2020.

No entanto, vários especialistas disseram à CNN que impor tarifas de 200% na Deere estaria em clara violação do USMCA.

McDaniel destacou o fato de que, de acordo com o USMCA, os EUA concordaram com uma estrutura de tarifas que implica uma tarifa zero para maquinaria agrícola, um produto-chave fabricado pela Deere. No entanto, é importante destacar que, teoricamente, o presidente dos EUA tem autoridade para classificar certos imports da México como uma ameaça à segurança nacional e, em seguida, impor tarifas sob a Seção 232.

'Mantenha seus princípios'

Mary Lovely, uma fellow sênior do Peterson Institute for International Economics, expressa preocupação com a possibilidade de ameaças de tarifas contra empresas individuais estabelecerem um precedente prejudicial.

"Isso seria, efetivamente, o governo tomando o controle da empresa, ditando como eles devem utilizar seu capital", comentou Lovely à CNN durante uma conversa telefônica. "Isto vai contra os princípios fundamentais do que consideramos capitalismo americano".

Líderes empresariais podem encontrar navegação difícil se Trump vencer as eleições em novembro, com tweets em maiúsculas (ou Verdades?) fazendo as cotações das ações despencarem e atrapalhando seus planos estratégicos.

George, um ex-executivo da Medtronic, está incentivando os CEOs a não cederem à pressão.

"Defenda o que é melhor para sua empresa", disse ele. "Não deixe-se intimidar".

A ameaça do ex-presidente à Deere poderia potencialmente atrapalhar seus planos de produção, já que Trump já alvoou outras empresas como Apple, Amazon e Boeing com boicotes, críticas e tarifas.

Se Trump ganhar outro mandato, as empresas podem enfrentar desafios devido a tweets ou ações imprevisíveis, e os CEOs devem manter-se firmes em suas decisões para evitar serem intimidados.

Leia também: