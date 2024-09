Trump e seus irmãos lançam sua própria empresa de criptomoedas

Não muito tempo atrás, Donald Trump, então um crítico das criptomoedas, chegando ao ponto de chamá-las de "fraude", agora se uniu a seus filhos e empreendedores para lançar sua própria plataforma de criptomoedas. Durante uma apresentação ao vivo de duas horas na segunda-feira, os detalhes do projeto foram mantidos em segredo, exceto pelo fato de que os usuários teriam a oportunidade de comprar tokens digitais, que lhes dariam direitos de voto na plataforma por uma taxa.

Donald Trump Jr., filho do ex-presidente, descreveu a plataforma, World Liberty Financial, como "o início de uma revolução financeira" durante a apresentação transmitida na X. O objetivo é fornecer serviços financeiros descentralizados por meio da tecnologia blockchain, o que poderia potencialmente tornar intermediários tradicionais, como bancos, obsoletos.

A World Liberty Financial planeja permitir que os usuários emprestem criptomoedas uns aos outros - um serviço já oferecido por várias outras plataformas.

Os principais influenciadores do projeto Trump são Zachary Folkman e Chase Herro, empreendedores estabelecidos no setor de criptomoedas.

Folkman revelou que a World Liberty Financial tem como objetivo criar uma plataforma fácil de usar. Os líderes do projeto afirmaram que os compradores de tokens teriam a oportunidade de gerenciar a plataforma. No total, 63% dos tokens estarão disponíveis ao público, 20% serão destinados à equipe fundadora, enquanto os tokens restantes serão reservados como incentivos para os usuários.

Durante seu mandato, Trump tinha opiniões negativas sobre as criptomoedas, rotulando-as de "fraude". No entanto, sua visão mudou significativamente: no final de julho, o septuagenário anunciou que assumiria o papel de "o presidente pró-inovação e pró-bitcoin que os Estados Unidos precisam". Em contraste, a administração do presidente Joe Biden defende a regulamentação do setor de criptomoedas.

