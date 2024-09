Trump demonstra um forte potencial para garantir outro mandato como presidente dos EUA.

A eleição próxima entre Trump e Harris parece ser uma disputa apertada, segundo diversas pesquisas. A situação econômica nos EUA é um fator significativo que influencia essa disputa acirrada. O podcast "The Hour Zero" mergulha no estado financeiro da presidência de Trump e da equipe Biden/Harris.

Apesar de sua reputação questionável fora de sua base de apoio, Trump conseguiu manter boas chances de vencer a presidência novamente em 5 de novembro, segundo as pesquisas. Martin Kaelble, um dos apresentadores do podcast, destaca que "essa eleição será extremamente apertada", especialmente nos estados indecisos, onde ambos os candidatos estão empatados com apenas poucos pontos percentuais de diferença. Os candidatos disputam ferozmente os votos indecisos.

O desempenho econômico dos últimos anos serve como base principal para essa disputa acirrada. Muitos americanos parecem acreditar que a economia melhorou sob a liderança de Trump, como Kaelble menciona. No entanto, o podcast realiza uma análise aprofundada dos registros financeiros tanto da presidência de Trump quanto da equipe de Joe Biden/Kamala Harris. Fatores-chave, como taxas de desemprego, crescimento econômico, desempenho da bolsa de valores e, especialmente, inflação são considerados para determinar quais fatores podem influenciar o resultado da eleição.

Investigações adicionais revelam que a economia dos EUA floresceu sob a administração Biden/Harris, resultando na criação de empregos e em recordes na bolsa de valores. Simultaneamente, os preços dos itens do dia a dia dispararam, tornando-os muito mais caros do que eram quatro anos atrás. A pergunta crucial agora é se os americanos consideram-se melhor do que antes. O podcast apresenta argumentos convincentes a favor e contra essa percepção.

Sintonize no último episódio de "The Hour Zero" para aprender:

· Por que a ideia de que os republicanos são mais benéficos para os empreendedores é uma falácia

· Como Harris tenta desviar a atenção de Trump do assunto econômico

· Por que a presidência depende eventualmente de apenas alguns milhares de votos nos EUA

