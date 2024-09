Trump adverte as empresas americanas estabelecidas de possíveis sanções aduaneiras.

Afeição de Donald Trump por Políticas Protecionistas

Medidas protecionistas sempre foram uma das estratégias políticas preferidas de Donald Trump. Recentemente, ele alertou fabricantes de veículos dentro dos EUA sobre tarifas de importação elevadas se eles deslocarem suas unidades de produção para o exterior. Agora, é a vez de John Deere estar na mira de Trump.

Durante um evento de campanha voltado para fazendeiros na Pensilvânia, Trump expressou seu "amor" por John Deere, ícones americanos em maquinaria agrícola. Mas sua afeição se transformou em um aviso severo quando ele soube dos planos da Deere & Company de transferir uma grande parte de sua produção para o México. Trump ameaçou: "Estou dizendo à John Deere agora: Se fizerem isso, vamos impor uma tarifa de 200% em tudo que venderem nos Estados Unidos."

A John Deere emprega aproximadamente 34.000 pessoas em suas instalações nos EUA e no Canadá. O fabricante, conhecido por seus tratores, demitiu funcionários em várias plantas nos últimos 18 meses. Recentemente, a John Deere anunciou planos de terceirizar a produção de carregadeiras de roda pequenas de sua fábrica no Iowa para o México. Representantes sindicais acusaram a gerência de priorizar "ganância" e buscar melhorar os lucros às custas dos trabalhadores. Em um comunicado, a Deere & Company justificou sua decisão afirmando que o deslocamento de fases de produção simples para o exterior ajuda a manter empregos valiosos nas plantas dos EUA.

Ao longo de seu mandato de 2017 a 2021, Trump via tarifas como uma maneira de proteger ou mesmo trazer de volta empregos industriais para os EUA. Recentemente, ele também emitiu alertas a fabricantes de veículos sobre taxas de importação de 200% se eles deslocassem a produção para fora dos EUA para o México.

Uma Estratégia Desastrosa

Trump rotineiramente afirma que fabricantes estrangeiros ou países pagarão pelas tarifas. No evento na Pensilvânia, ele também destacou que isso teria um impacto negativo "nos nossos fazendeiros". No entanto, os fazendeiros, como compradores de tratores e maquinaria agrícola, acabariam arcando com os custos adicionais para manter empregos nos EUA ou pagar as tarifas. As tarifas são essencialmente impostos sobre importações, portanto, tornam os produtos importados mais caros e menos atraentes, mas também resultam em preços mais altos para os consumidores.

Economistas alertam que aumentos desproporcionais nas tarifas poderiam aumentar a inflação nos EUA. O apoiador da candidata democrata à presidência Kamala Harris, o empresário Mark Cuban, se referiu à promessa de Trump como "uma estratégia desastrosa para destruir uma renomada empresa americana e aumentar os custos para os consumidores americanos". Cuban enfatizou ainda no Twitter que Trump queria impor tarifas de 200% em empresas americanas que operam no México, enquanto as tarifas de importação da China variavam de 10 a 20%, tornando produtos chineses mais baratos do que os produtos de algumas empresas americanas nos EUA.

As políticas protecionistas poderiam continuar a ser um aspecto significativo nas eleições presidenciais dos EUA em 2024, dada a história de Donald Trump de implementar tarifas para proteger empregos industriais.

Apesar do apoiador empresarial de Kamala Harris, Mark Cuban, ter rotulado a promessa de Trump para tarifas altas como "uma estratégia desastrosa", alguns políticos ainda podem defender tais políticas durante as eleições de 2024.

