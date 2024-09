- Trinta e dois tornados foram verificados em todo o país este ano até agora.

Até agora, com 32 tornados identificados, a Alemanha está a caminho de um ano típico em termos deste tipo de evento climático. A média típica dos últimos anos é de 45, segundo Marcus Beyer, especialista em tornados do Serviço Meteorológico Alemão, no início do outono meteorológico em 1º de setembro.

"É importante lembrar que também há muitos potenciais casos além dos confirmados, que serão revisados pela equipe de revisão de tornados da Alemanha na primavera do ano seguinte", afirmou Beyer. Como resultado, alguns casos podem ser incorporados ao atual tally temporário, potencialmente empurrando o número final de tornados ligeiramente acima da média.

De Baixo do Microscópio

"Se não houver registros de vídeo do incidente, uma inspeção no local dos danos é crucial", explicou o especialista. "O layout dos danos geralmente fornece prova definitiva". Um incidente suspeito na cidade da Renânia do Norte-Vestfália de Attendorn em 24 de agosto de 2024 está atualmente sob investigação. Os resultados preliminares sugerem tanto um tornado quanto um vento em linha reta. "É bastante provável que isso se torne o caso 33 de 2024", acrescentou o especialista.

O número de tornados na Alemanha flutua significativamente de ano para ano e é influenciado pelas condições climáticas específicas, disse o meteorologista. "Não há tendência de alta nem baixa no número de tornados visível nas estatísticas desde 2000", disse ele. As conexões são bastante complexas. Não se pode atribuir diretamente um aumento no número de incidentes de tornados a um aumento na temperatura.

No campo da meteorologia, as estações começam por razões estatísticas no primeiro dia de março (primavera), junho (verão), setembro (outono) e dezembro (inverno). No entanto, o início do calendário é baseado na órbita da Terra em torno do sol. O cronograma varia ligeiramente a cada ano à medida que a órbita da Terra e o comprimento do ano não se alinham perfeitamente. Este ano, o início do calendário do outono é em 22 de setembro.

