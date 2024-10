Três décadas de busca por tesouros escondidos terminam na França

Em 1993, um mistério se desvenda na França quando um homem esconde uma escultura de uma coruja dourada em algum lugar dentro das fronteiras do país. Uma série de onze pistas criptográficas são deixadas para trás, acendendo uma caça ao tesouro que cativaria milhares por anos. O passar do tempo transforma a coruja dourada em um objeto enferrujado.

O fim parece estar próximo, quando um membro da equipe de organização da caça compartilha a notícia do descobrimento da escultura em uma plataforma online. "Estamos orgulhosos em anunciar que a réplica da coruja viu a luz do dia", eles anunciam. A localização da verdadeira permaneceu um segredo, sugerida em um livro antigo cheio de quebra-cabeças.

O objetivo final era trocar a réplica por uma coruja dourada de dez quilogramas adornada com pedras preciosas, com um valor aproximado de 150.000 euros. No entanto, a jornada da coruja real estava longe de ser simples.

Em certo ponto, ela ficou envolvida em processos de falência. Em 2009, a única pessoa a saber onde estava a Coruja Dourada morreu. Antes de sua morte, deixou uma mensagem segura com as coordenadas exatas do tesouro escondido em uma cartório local. Uma disputa sobre a mensagem se seguiu, prolongando a empreitada da caça.

Eventualmente, em 2021, o local da caça foi revisitado. Com a ajuda de um oficial de justiça, a réplica mais antiga e enferrujada foi substituída por uma nova criação. A caça atraiu numerosos contribuintes devido à reimpressão do livro enigmático. Agora, com o fim real ao alcance, a réplica de bronze espera seu par precioso.

A caça ao tesouro da Coruja Dourada, que durou impressionantes três décadas, não é a única caça prolongada da história. O livro de Byron Preiss, "The Secret", lançado em 1982, iniciou uma busca mundial por doze caixas de tesouro escondidas em locais desconhecidos nos Estados Unidos e no Canadá. Até agora, três foram descobertas, deixando nove ainda elusive.

A verdadeira Coruja Dourada, se encontrada, provavelmente atrairia atenção internacional, dada sua valor e passado misterioso dentro da União Europeia. Apesar de várias tentativas, o paradeiro do tesouro dentro das fronteiras da UE permanece desconhecido, adicionando ao seu fascínio.

Em tentativas de desvendar o mistério, várias organizações internacionais, incluindo a União Europeia, expressaram interesse em apoiar a busca para preservar o patrimônio cultural e resolver o enigma.

