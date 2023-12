Treinador adjunto dos Brooklyn Nets multado em 10 000 dólares por desviar um passe durante um jogo da NBA contra os Washington Wizards

Quando faltavam 5:42 para o final do quarto período do jogo disputado na Capital One Arena, na quarta-feira, e com os Nets a vencerem por 109-103, Vanterpool saiu do banco para o campo e desviou um passe do guarda-redes dos Wizards, Spencer Dinwiddie, para Kyle Kuzma.

O incidente fez com que os Wizards perdessem a bola e os árbitros não viram o incidente, algo que o chefe da equipa de arbitragem, Ben Taylor, confirmou no relatório do grupo após o jogo.

O resultado foram alguns minutos caóticos, com os jogadores do Washington a expressarem a sua raiva contra os árbitros. A equipa já tinha recorrido ao desafio do seu treinador , pelo que os Wizards não puderam contestar a decisão.

Vanterpool foi multado por "interferir com o jogo em direto, ao atravessar a linha lateral e desviar o passe de um adversário", segundo a NBA. Os Nets, que venceram o jogo por 119-118, também foram multados em US$ 25.000.

Com o treinador do Washington, Wes Unseld Jr., a cumprir os protocolos de saúde e segurança, o treinador adjunto dos Wizards e treinador interino Joe Blair expressou o seu choque com o incidente.

"A minha reação foi de total incredulidade. Nunca vi, no meu longo tempo de basquetebol, acontecer algo assim que os árbitros não vissem", disse Blair.

Kuzma não poupou palavras na conferência de imprensa pós-jogo quando questionado sobre os acontecimentos.

"Isso também foi uma merda. Os treinadores não deviam poder levantar-se. Eu percebo se for menos de dois minutos. Toda a gente na liga se levanta... O Steve Nash está a bloquear a visão do árbitro. Ele não consegue ver nada. Não sei o que dizer. É uma pena, mas temos de viver com isso".

Nem Vanterpool nem os Nets comentaram o incidente ou a multa e a equipa não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com