- Transmissão de meios de comunicação condensados

Deuses buscam tranquilidade, mortais cobiçam riquezas, e jogadores disputam pelo troféu final: O que há na transmissão desta semana.

"Caos" (Netflix)

Por quanto tempo mais Júpiter, o patriarca dos deuses, poderá manter sua influência sobre o domínio da humanidade? Esse pensamento o assombra, cheio de crescente inquietude, enquanto ele observa os eventos do mundo a partir de seu luxuoso retiro no Monte Olimpo. Uma montanha de excremento bloqueia um santuário que honra o divino, e uma ruga entre as sobrancelhas pressagia desastre. Nem mesmo sua própria prole divina lhe obedece, e seu irmão Netuno não oferece alívio, contente em navegar em seu luxuoso iate. Como o mortal Orfeu conseguiu penetrar no mundo dos mortos durante sua vida e resgatar sua amada Rory das garras do império de Hades?

"Caos" reina ao redor do Monte Olimpo, como retratado em uma série britânica da Netflix. Jeff Goldblum interpreta o autoindulgente Júpiter, intoxicado por sua autoridade e opulência. Juno, a deusa, é interpretada por Janet McTeer. Cliff Curtis assume o papel do vaidoso Netuno. Os criadores da série modernizaram a mitologia grega. Os oito episódios estão cheios de cleveres reviravoltas e são altamente envolventes. Por exemplo, Júpiter frequentemente busca conselhos de Prometeu, apesar de estar acorrentado a uma rocha e torturado por uma águia, apenas para retornar a seu tormento depois.

"Contos de Piratas Revelados" (Magenta TV)

Piratas inspiram medo e morte, mas são frequentemente romanticizados em histórias passadas de geração em geração. Mitos permanecem sobre figuras como Barba Negra, Anne Bonny e Henry Morgan. Até Sir Francis Drake, louvado nos livros de história como um explorador, era um temido corsário no século 16, pilhando navios fortemente carregados. Richard Ward, um verdadeiro pirata, até mesmo inspirou o fictício Capitão Jack Sparrow da franquia de filmes "Piratas do Caribe". A National Geographic apresenta a série de oito partes "Contos de Piratas Revelados", transmitida aos domingos às 21h no canal de televisão premium, com episódios também disponíveis na Magenta TV.

"Luta por Fortunas" (ARD Mediathek)

O jogo online multijogador "Dota 2" se transformou em um clássico nos últimos dez anos. Em seu documentário "Luta por Fortunas - O maior torneio de e-sports do mundo", Tim Schreder acompanha dois jogadores alemães, Daniel "Stormstormer" Schoetzau e Leon "Nine" Kirilin, enquanto competem no maior torneio de e-sports do mundo, "The International", realizado em Seattle, EUA. Com um prêmio de até $42 milhões - mais do que Wimbledon, o Masters e o Tour de France combinados, de acordo com a ARD - os melhores 100 jogadores de Dota 2 do mundo se enfrentam. O documentário oferece insights sem precedentes sobre a escala colossal do evento e as vidas únicas dos jogadores. Agora disponível na ARD Mediathek.

