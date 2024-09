Transformado Artesano em Guru Tecnológico

Nils Wagner, à frente da Rehau New Ventures, deu uma guinada inesperada rumo à empresa familiar. "Para ser honesto, eu tinha planos para algo completamente diferente", lembra sobre sua escolha de estudar arquitetura. No entanto, o destino e o conselho de seu pai o guiaram de volta às suas raízes na tecnologia de plásticos.

Originária do Grupo Rehau, estabelecido pelo avô de Wagner após a guerra, essa empresa começou como pioneira no setor de tecnologia de plásticos. Ao longo dos anos, tornou-se uma entidade significativa com mais de 20.000 funcionários e uma receita anual superior a quatro bilhões de euros. Inicialmente, Wagner pretendia abrir seu próprio caminho. Mas sua motivação para contribuir e assumir responsabilidades o levou à sua empreitada familiar. Ao contrário de seu pai, que tinha um caminho estabelecido como primogênito, Wagner teve mais liberdade em relação à sua carreira. "Meu pai me deu muito mais liberdade do que recebeu", ele compartilha.

Hoje, Wagner enfrenta a responsabilidade de conduzir uma empresa tradicional rumo à era digital. "Muitos de nossos produtos estão há muito tempo no mercado, com apenas melhorias menores", explica o impasse. Com a Rehau New Ventures, ele está liderando a criação de novos modelos de negócios digitais nos setores de construção, vida e estilo de vida. Com sua exposição global, tendo passado tempo nos EUA e depois na China, ele está integrando ferramentas digitais avançadas no processo de manufatura: "No futuro, os trabalhadores da construção terão que confiar mais em dispositivos digitais", profetiza. Ele vê essa evolução não apenas como um desafio, mas como uma oportunidade de modernizar a construção.

O setor da construção enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade e à digitalização. Wagner vê avanços como a construção modular e a impressão 3D como potenciais maneiras de aumentar a produtividade e revolucionar a construção de moradias. Apesar dos avanços tecnológicos, Wagner permanece fiel à sua herança. "Passamos muito tempo olhando para o retrovisor", admite. No entanto, Wagner entende a importância de aproveitar oportunidades iniciais para definir a trajetória adequada.

Entrevista conduzida com Nils Wagner por Frauke Holzmeier e Andreas Laukat. Você pode ouvir a discussão completa no podcast "So techt Deutschland".

