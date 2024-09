Transferência potencial do Neymar para o Schalke?

Está circulando um boato de que a estrela do futebol brasileiro Neymar vai se juntar ao FC Schalke 04 para dez jogos? Parece improvável, já que um tweet brevemente postado na plataforma X foi posteriormente removido pelo clube da segunda divisão. Eles alegaram ter sido hackeados pela segunda vez em um curto período.

O FC Schalke 04 aparentemente foi vítima de um incidente de hacking pela segunda vez dentro de uma semana. O clube da segunda divisão anunciou uma notícia surpreendente de transferência: a aquisição do jogador de elite Neymar. Um post no serviço de mensagens X do Schalke dizia: "Neymar Jr X FC Schalke 04".

Além disso, um post de outra fonte parecia ser um perfil falso de Neymar. Ele afirmava: "Agora vou jogar dez partidas consecutivas para o Schalke". Também foi promovida uma propaganda de criptomoeda. Embora o post do canal falso de Neymar permaneça visível no X, o post do Schalke foi excluído logo após. Portanto, Neymar, que atualmente joga pelo Al Hilal na Arábia Saudita, não vai se juntar à área do Ruhr.

"Ocorreu uma segunda anormalidade. Foi imediatamente removida", disse um porta-voz do Schalke à agência de notícias alemã, confirmando que a conta do Twitter do clube havia sido hackeada novamente em um curto período. Estranhamente, o Schalke já havia enfrentado um ataque cibernético alguns dias antes. "Desculpe, pessoal, estamos sob ataque novamente. Nossa conta deve estar funcionando agora", o Schalke tweeteou no X usando a hashtag #Hacker.

O S04 fica sem pistas sobre a origem dos ataques

Anteriormente, a conta do X do Schalke havia compartilhado uma promoção de criptomoeda. O post dizia: "Temos notícias emocionantes para a comunidade crypto! Diga o que você acha! Sintonize para nosso próximo tweet!". Em seguida, o clube anunciou uma nova parceria nessa área. Os posts foram removidos logo após.

O Schalke ainda não tem certeza sobre as pessoas responsáveis pelos relatórios falsos de notícias e a motivação por trás dos ataques direcionados. "A análise vem sendo realizada desde terça-feira, estamos em contato com a plataforma e com todas as interfaces internas e externas relevantes", disse o porta-voz antes do jogo contra o Karlsruhe SC (18:30/Sky e ao vivo no ntv.de). "Apenas podemos especular sobre o porquê de nossa conta estar no alvo." O clube tem medidas de segurança robustas.

O novo grande patrocinador do Schalke, a Sun AG, também está envolvido em negócios de criptomoeda. A compra do produto Minimeal, um substituto de refeições oferecido pela empresa suíça, concede aos usuários Pontos Sun. Esses pontos podem então ser trocados por uma criptomoeda. De acordo com o fabricante, o potencial de altos retornos é alto.

Schalke enfrenta contestação por causa de seu patrocinador

Este modelo de negócios gerou controvérsia. "Cobiça e os desinformados estão sendo manipulados. Tudo gira em torno da criptomoeda, que promete riqueza rápida para atrair pessoas", disse o especialista em criptomoedas Martin Calladine durante a "Sportschau" em julho. "Na minha opinião, a comida é apenas um veículo para extrair dinheiro real dos bolsos das pessoas. Investir na moeda por esse caminho indireto, na minha opinião, resultará na perda de todo o investimento."

O Schalke se defendeu contra as críticas. "De acordo com o contrato de patrocínio principal atual, a Sun AG está obrigada a promover o produto Minimeal. Isso é o foco da parceria. Não são necessários pontos ou moedas para comprar o produto."

Apesar do tweet excluído, as discussões animadas sobre a possibilidade de Neymar se juntar ao FC Schalke 04 continuam entre os fãs de futebol. Independentemente do incidente de hacking, o FC Schalke 04 continua explorando novas oportunidades de patrocínio, especialmente no setor de criptomoedas.

