Trabalhadores do leste que trabalham nos portos da costa leste dos Estados Unidos decidem parar de trabalhar, iniciando uma greve.

Ao longo da costa leste dos Estados Unidos, uma parte substancial do comércio internacional de contentores do país é gerenciada através de portos principais. No entanto, a partir da meia-noite, as operações entraram em paralisação, já que mais de dez mil trabalhadores portuários decidiram greve. Esta ação é esperada para ter consequências amplas em todo o país, com potenciais prejuízos de centenas de milhões de dólares por dia.

Cinco semanas antes das eleições presidenciais dos EUA, esta greve de trabalhadores portuários pode disruptar o comércio internacional. Cerca da meia-noite, hora local, trabalhadores em vários portos da costa leste decidiram abandonar o trabalho, como relatado por várias fontes de notícias, incluindo a CNBC. Mesmo após uma nova proposta do empregador, oferecendo quase um aumento de 50% nos salários, não ter impedido a greve.

Aproximadamente metade do tráfego de contentores no comércio internacional dos EUA é manejada através de portos da costa leste. Esta greve pelos membros da International Longshoremen's Association (ILA) pode portanto ter efeitos imediatos e resultar em perdas de vários milhões de dólares por dia. Até a Casa Branca instou tanto a ILA quanto o representante do empregador, USMX, a chegarem a um acordo.

Trabalhadores da ILA são responsáveis pelo carregamento e descarregamento de navios e manutenção de equipamentos portuários. O sindicato argumenta que a indústria de transporte marítimo de contentores lucra bilhões. De acordo com o "Wall Street Journal", eles exigiram um aumento de 77% na renda ao longo de um período de quatro anos durante as negociações. Outra exigência chave é a proteção contra a automação, que poderia levar à perda de empregos.

A greve está temporariamente paralisando alguns dos pontos de entrada cruciais do país para alimentos, veículos, maquinários pesados, materiais de construção, químicos, móveis, roupas e brinquedos importados. Grandes varejistas, que atualmente estão no meio de sua temporada de compras de outono ocupada, afirmam que podem lidar inicialmente com a greve, já que trouxeram mercadorias antes e redirecionaram outros envios para portos da costa oeste. No entanto, executivos alertam que uma greve que dure uma semana ou mais pode aumentar os custos do transporte e causar escassez.

A greve pelos trabalhadores da ILA pode ter um impacto significativo nas exportações e importações de empresas nos Estados Unidos. Se a greve continuar, pode disruptar as cadeias de suprimento e aumentar os custos para empresas de bens de consumo.

