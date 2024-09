Trabalhadores descontentes da Boeing expressam preocupações com aumento de salário de 25%

Trabalhadores da Boeing Enfrentam Anos de Sofrimento. Novo Acordo Sindical Oferece Mais Dinheiro, Mas Fica Aquém Mesmo em Comparação com a Remuneração do Antigo CEO.

Trabalhadores da Boeing, representados pela International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), conseguiram um acordo de aumento salarial de 25%, algo que muitos funcionários de outras empresas só podem sonhar. No entanto, a reação foi longe de ser jubilosa. Os acionistas comemoraram, enquanto o preço das ações da empresa disparou, mas funcionários em várias localizações da Boeing nos EUA organizaram protestos espontâneos em vez disso. Um homem, em pé em um palco, gritou em um megafone: "Vamos defeating this crappy agreement." A multidão respondeu com gritos de "Greve, greve."

Os trabalhadores votarão na quinta-feira se aprovam o acordo. Até mesmo o negociador-chefe da IAM, Jon Holden, admitiu ao "Seattle Times" uma rejeição provável e uma possível greve. Em sua opinião, esse foi o melhor acordo possível nas atuais circunstâncias sem uma greve. A segurança no emprego foi o foco principal das negociações, mas ele entende a frustração dos trabalhadores.

O aumento salarial de 25% para os 32.000 trabalhadores da Boeing afetados pelo acordo deixou muitos trabalhadores insatisfeitos por várias razões. O aumento não ocorrerá de uma só vez, mas ao longo de quatro anos. Além disso, os pagamentos de bônus baseados no desempenho não serão mais fornecidos. Críticos destacam o fato de que já se passaram dez anos desde o último aumento salarial, e a oferta não compensa a perda de poder de compra para muitos trabalhadores devido à inflação. Além disso, a aposentadoria da empresa, que foi abolida como parte das medidas de redução de custos há uma década, não será restaurada.

"O que a Boeing Não Precisa Agora"

A IAM originalmente exigiu a restauração de alguns benefícios do empregador e um aumento salarial de 40%. Independentemente da viabilidade, a questão permanece. A Boeing enfrenta uma crise há anos, principalmente devido a problemas de qualidade em seus modelos de maior sucesso, o 737 e o 787. Os analistas viram a resolução da disputa trabalhista como um passo rumo à recuperação sob o novo CEO Dave Calhoun, que também precisa lidar com os custos das exigências de garantia de qualidade dos reguladores. De acordo com o analista Ron Epstein do Bank of America, "A última coisa de que a Boeing precisa agora é uma greve."

O novo aumento salarial parece insuficiente se comparado à remuneração do antigo CEO, Dennis Muilenburg. A remuneração de Muilenburg aumentou em mais de $10 milhões, atingindo cerca de $33 milhões durante seu quase quatro anos como CEO, a partir de cerca de $23 milhões em 2022. Apesar de sua gestão não ter resolvido os problemas da Boeing.

