Tottenham vence o primeiro jogo sob o comando de Conte

Conte, que substituiu Nuno Espírito Santo esta semana, viu a sua equipa abrir uma vantagem de 3-0 aos 28 minutos, com Son Heung-min e Lucas Moura na baliza - e ainda um golo contra do defesa dinamarquês Jacob Rasmussen, que se debateu com a pressão de Harry Kane.

Depois, viu o Vitesse marcar dois golos em sete minutos antes do intervalo, num empate frenético, com o drama de três cartões vermelhos e um surto de problemas entre os adeptos visitantes.

"Apreciei o sofrimento dos meus jogadores, porque é importante aprender a sofrer se quisermos ganhar", afirmou.

"Precisamos de tempo. Precisamos de tempo para trabalhar. Precisamos de tempo para trabalhar", disse Conte. "Este é o único aspeto que, não tenho medo, mas gostaria de ter tempo para trabalhar.

"Precisamos de trabalhar em conjunto para lhes transmitir a minha ideia de futebol e trabalhar os aspectos tácticos e físicos, para os conhecer muito melhor do que agora.

"Este é o único aspeto em que estou um pouco assustado, um pouco receoso. Mas sei que existe este tipo de situação e, por isso, precisamos de um pouco de paciência", disse.

Conte foi nomeado novo treinador do Tottenham Hotspur na terça-feira, com um contrato até ao verão de 2023, com opção de prorrogação, tornando-se o quarto treinador permanente do clube londrino nos últimos três anos, após o despedimento de Mauricio Pochettino em novembro de 2019.

A nomeação do italiano surge apenas um dia depois de o Spurs ter prescindido dos serviços de Nuno.

Fonte: edition.cnn.com