Torneio de ténis de Wimbledon cancelado devido à pandemia de coronavírus

O Grand Slam de relva deveria ter começado a 29 de junho, mas foi tomada a decisão de cancelar o evento pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

O número de casos confirmados continuou a aumentar no Reino Unido, tendo o governo implementado medidas de confinamento em todo o país

O organizador do torneio, o All England Club (AELTC), realizou uma reunião de emergência na quarta-feira para discutir possíveis opções antes de fazer o seu anúncio.

"Esta é uma decisão que não tomámos de ânimo leve, e fizemo-lo com a maior consideração pela saúde pública e pelo bem-estar de todos aqueles que se juntam para fazer Wimbledon acontecer", disse o presidente da AELTC, Ian Hewitt.

"Pesou-nos muito o facto de a realização dos Campeonatos só ter sido interrompida anteriormente por guerras mundiais, mas, após uma análise exaustiva e alargada de todos os cenários, acreditamos que a decisão de cancelar os Campeonatos deste ano é uma medida desta crise global.

"E, em vez disso, concentrarmo-nos na forma como podemos utilizar a amplitude dos recursos de Wimbledon para ajudar as pessoas das nossas comunidades locais e não só. Os nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram e continuam a ser afectados por estes tempos sem precedentes".

A 134ª edição do torneio será realizada entre 28 de junho e 11 de julho de 2021.

A AELTC já tinha descartado a possibilidade de jogar o torneio à porta fechada e tinha dito que o adiamento do torneio seria difícil dada a curta janela disponível para o ténis de relva.

As estrelas do ténis reagiram rapidamente à notícia, com Roger Federer, 20 vezes vencedor do Grand Slam, a dizer no Twitter que estava "devastado".

Da mesma forma, Serena Williams, 23 vezes vencedora do Grand Slam, escreveu no Twitter que estava "abalada" com a notícia.

Na declaração de quarta-feira, os organizadores disseram que os esforços iriam agora voltar-se para ajudar na resposta de emergência e apoiar aqueles que lutam contra a propagação do vírus.

"Começámos a distribuir equipamento médico e oferecemos a utilização das nossas instalações ao NHS e à London Resilience Partnership, o conjunto de agências em Londres que lutam contra a Covid-19", lê-se no comunicado.

"Estamos a trabalhar com as autoridades locais em Merton e Wandsworth, particularmente na distribuição de alimentos, e estamos a distribuir alimentos através da nossa parceria com a City Harvest".

O que se segue no ténis?

O Open de França, que deveria começar a 18 de maio, já foi adiado para setembro, enquanto todo o ténis profissional foi suspenso até nova ordem.

Subsistem ainda dúvidas sobre se o Open dos Estados Unidos poderá realizar-se. O torneio em Nova Iorque ainda está previsto para começar a 24 de agosto, mas os organizadores dizem que estão a acompanhar a situação.

"Neste momento, a USTA ainda planeia organizar o Open dos Estados Unidos, como previsto, e continuamos a aperfeiçoar os planos para a realização do torneio", lê-se num comunicado.

"A USTA está a monitorizar cuidadosamente o ambiente em rápida mudança em torno da pandemia de Covid-19 e está a preparar-se para todas as contingências."

O desporto tem sido severamente afetado pela pandemia global. Os Jogos Olímpicos, que se realizariam em Tóquio este verão, também foram adiados.

